أطلقت شركة ريلمي الإصدار العالمي من هاتف Realme GT 6 قبل أسبوعين، وهو من أحدث هواتف أندرويد المتوسطة، ويأتي بتصميم أنيق، ويضم شاشة عالية السطوع؛ إذ تصل ذروة سطوعها إلى 6000 شمعة في المتر المربع.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا الهاتف بمعالج سريع ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويضم كاميرات تتمتع بمواصفات قوية، ويمتاز بالعمر الطويل للبطارية كما يدعم الشحن السريع.

ولتوضيح جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Realme GT 6 الجديد:

التصميم والشاشة:

يضم هاتف Realme GT 6 إطارًا مصنوعًا من البلاستك، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم لرذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP65.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف Realme GT 6 شاشة بمقاس قدره 6.78 بوصات تأتي من نوع LTPO AMOLED وتمتاز بدقة قدرها 1264 × 2780 بكسلًا، وتدعم تقنية +HDR10 و Dolby Vision، كما تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وتمتاز شاشة هذا الهاتف بسطوع يصل إلى 6000 شمعة في المتر المربع، وبكثافة قدرها 450 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا:

تضم الهواتف المندرجة ضمن الفئة المتوسطة عادةً كاميرات رئيسية عالية الدقة، وأما الكاميرات الأخرى فتكون ذات دقة قليلة وتلتقط صورًا بجودة منخفضة، لكن في هاتف Realme GT 6 تأتي الكاميرا الأساسية والكاميرا المقربة بدقة عالية، لكن الكاميرا الثالثة منخفضة الدقة.

إليك المواصفات الكاملة لعدسات كاميرا هاتف Realme GT 6:

العدسة الأساسية : عدسة واسعة تتضمن مستشعر LYT-808 من سوني وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7.

العدسة الثانية: مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

العدسة الثالثة: فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

الكاميرا الأمامية: تضم عدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.5.

تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أضافت ريلمي خوارزميات جديدة لمعالجة الصور يمكنها تحسين دقة الألوان في أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة وتحسين ظهور التفاصيل مع الحفاظ على المظهر الطبيعي للصور الملتقطة في الإضاءة المنخفضة.

يمكن للكاميرا الرئيسية والكاميرا المقربة في هذا الهاتف التقاط صور واضحة في النهار وتظهر فيها التفاصيل بنحو ممتاز دون أي تشويش. وأما الكاميرا الفائقة الاتساع، فتقدم صورًا جيدة وواضحة مع القليل من التشويش.

في الإضاءة المنخفضة، يمكن لهذا الهاتف التقاط صور جيدة وواضحة خاصة عند تفعيل وضع التصوير الليلي الذي يدعم الذكاء الاصطناعي، والذي يساعد في التقاط صور تظهر فيها التفاصيل بنحو جيد، وتكون الضوضاء قليلة والألوان مشبعة بدرجة معتدلة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Realme GT 6 الجديد بمعالج (Snapdragon 8s Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وبتردد يصل إلى 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 735).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 وواجهة المستخدم Realme UI 5.0، وتَعِد Realme بثلاث سنوات من التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يتضمن هذا الهاتف بعض مزايا الذكاء الاصطناعي مثل: AI Smart Loop و AI Screen Recognition. ويمكن لمزية AI Screen Recognition تحليل المحتوى الظاهر على الشاشة، وتعرّف الصور والنصوص المكتوبة بالإنجليزية أو الصينية، وتتيح لك AI Smart Loop إرسال عناصر محددة من تطبيق إلى آخر بسهولة.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي، يتوفر هذا الهاتف بثلاث خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Realme GT 6 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 120 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال مدة قدرها 10 دقائق، وتصل إلى نسبة قدرها 100% خلال مدة تبلغ 28 دقيقة.

تستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل لمدة قدرها 14 ساعة ونصف من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 19 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 24 ساعة من تصفح الويب، ولمدة قدرها 8 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف Realme GT 6 الجديد بسعر قدره 1999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت. ويتوفر هذا الهاتف بلونين، هما: الفضي (Fluid Sliver)، والأخضر (Razor Green).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Realme GT 6 الجديد:

Realme GT 6 المعالج معالج (Snapdragon 8s Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع ( LTPO AMOLED ) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5500 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الفضي والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 199 جرامًا. السعر 1999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.