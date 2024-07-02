كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. اللاعبون السعوديون مستعدون للفوز باللقب

تستعد مجموعة من اللاعبين السعوديين للمشاركة في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تُعدّ أكبر حدث من نوعه في تاريخ هذا القطاع، والتي تستضيف المملكة العربية السعودية نسختها الأولى خلال المدة الممتدة من 3 يوليو 2024 إلى 25 من أغسطس 2024.

كما تقدم البطولة جوائز مالية تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار، وتُعدّ أعلى الجوائز في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة.

ثمانية أسابيع من التحديات الحماسية تنتظركم في بطولة #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية تعرفوا على الألعاب من هنا 🔥👇🏼

pic.twitter.com/zX9gpYKmH2 — الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (@Saudi_Esports) June 29, 2024

مشاركة أكثر من 1500 لاعب:

ستشهد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية منافسة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 500 نادٍ للرياضات الإلكترونية في 20 بطولة لأشهر الألعاب ذات الشعبية الكبيرة، ومن ضمن هؤلاء المحترفين مجموعة من اللاعبين السعوديين الذين نجحوا في حجز مقاعدهم للمشاركة في الحدث التاريخي وتمثيل المملكة أمام جماهيرهم وعائلاتهم وأصدقائهم.

العلي: شرف كبير أن أمثل وطني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

يأتي مقدمة اللاعبين السعوديين المشاركين في البطولة، اللاعب إبراهيم العلي – المعروف باسم (Quartz)، وهو لاعب محترف في لعبة (Overwatch 2) ويلعب للفريق السعودي (Twisted Minds) – الذي عبر عن سعادته لكونه جزءًا من الحدث وعن كونها لحظة مميزة على الصعيد الشخصي.

وقال العلي: “إنه لشرف كبير أن أمثل وطني وفريقي في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. إنها لحظة مهمة أيضًا في مسيرتي المهنية كلاعب محترف”.

ثلاث مواسم ع التوالي وآداء خرافي! 3️⃣🔥

اللاعب الأفضل في البطولة وصاحب لقب الـ MVP 😮‍💨🔥ا

Quartz! pic.twitter.com/av1Udu3Xwv — الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية (@SaudieLeagues) June 10, 2024

وتابع: “أنا فخور باستضافة المملكة أكبر حدث في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ حيث يشارك أفضل اللاعبين في المنافسات، وستكون المواجهات صعبة بطبيعة الحال، لكن تدربنا جميعًا من أجل هذه اللحظة الفارقة، وسنبذل قصارى جهدنا لتمثيل وطننا على النحو الأمثل”.

التركستاني: المشاركة حلم تحقق وخطة لرفع علم المملكة عاليًا:

علَّق اللاعب رائف التركستاني، محترف لعبة (Tekken 8) وممثل فريق (Dragons) باسم (Luminous Rage)، على كون مشاركته في الحدث حلمًا يتحقق. مؤكدًا جاهزيته وفريقه لإظهار إمكانياتهم كسعوديين بما يعكس أفضل صورة لهم أمام العالم.

وقال التركستاني: “حلمت طوال عمري بهذه اللحظة وسأفعل ما بوسعي للفوز بالبطولة أنا وفريقي، خصوصًا في ظل الدعم الذي نحظى به جميعًا كلاعبين سعوديين من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الذي يشكل أهم المحفزات لتقديم أداء فني عالٍ، والارتقاء إلى مستويات أفضل باستمرار”.

يسعدنا الإعلان وبكل فخر لاعبنا المحترف رائف التركستاني ممثل الوطن الوحيد والمتأهل لكأس العالم للعبة #TEKKEN7 للمرة الثانية على التوالي كأول لاعب عربي سعودي يصل لهذا الإنجاز العظيم🏆🥊 🐲| @luminousRage فخورين فيك وقلوبنا معك وبإذن الله الكأس بأسم سعودي 🫡🇸🇦

#DragnsForce pic.twitter.com/5B1dl2BeQH — DRAGONS 🇸🇦 (@DragnseSports) November 17, 2023

ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستنطلق في (بوليفارد رياض سيتي) يوم الأربعاء الموافق 3 من يوليو الجاري، وتمتد لثمانية أسابيع، تستعد مدينة الرياض لتكون وجهة عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية، حيث يتابع المشجعون منافسات أهم اللاعبين والأندية المفضلة لديهم عبر مجموعة من البطولات في أشهر الألعاب التي يصل مجموع جوائزها إلى أكثر من 60 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن زوّار هذه البطولة العالمية، على موعد مع العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية، التي تناسب جميع الأعمار وتقدم مزيجًا من الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية.

من خيال إلى واقع! 💚🇸🇦

في وقت زمني قياسي، نفتح أبوابنا لاستقبال أكبر حدث للرياضات الإلكترونية https://t.co/VjHOv8Ydxm — الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (@Saudi_Esports) July 1, 2024