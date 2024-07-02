فايو تطلق أخف شاشة محمولة في العالم

أعلنت فايو Vaio أنها ابتكرت أخف شاشة محمولة في العالم. وتقول الشركة اليابانية إن Vaio Vision Plus 14 الجديدة تزن 325 جرامًا فقط.

وإلى جانب خفة الوزن، تصرُّ الشركة على أن شاشتها المحمولة الجديدة المزودة بمنفذ USB Type-C تتميز ببنية متينة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايو شاشة Vaio Vision Plus 14 بصفتها جزءًا من احتفالات الشركة بالذكرى السنوية العاشرة.

وينظر إلى هذه الشاشة المحمولة الجديدة على أنها منتج رئيسي جديد، مما يدل على أن فايو لم تعد موجودة في ظل سوني، التي باعت قسم الحاسوب الشخصي في عام 2014.

ودافعت فايو عن أجهزة الحواسيب المحمولة الخفيفة الوزن إلى حد كبير منذ ظهورها أول مرة، وتعلن الشركة الآن واحدة من أخف الشاشات المحمولة.

وتطرح الشركة Vaio Vision Plus 14 للبيع بسعر قدره 340 دولارًا. وعرضت فايو Vaio Vision Plus 14 بصفتها شاشة من نوع LCD مزودة بمنفذ USB Type-C بقياس قدره 14 بوصة وبدقة قدرها 1920×1200 بكسل وتزن 325 جرامًا.

وتأتي الشاشة بسماكة قدرها 12.4 ملم (نحو 0.49 بوصة) عند أوسع نقطة، و 3.9 ملم (نحو 0.15 بوصة) عند أنحف نقطة مع زاوية عرض قدرها 178 درجة ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 1200:1.

واستطاعت فايو تحقيق الوزن الخفيف من خلال التصميم الهيكلي الذي استخدم ألياف الكربون لتصميم اللوحة الخلفية، مما قلل الوزن بمقدار 33 في المئة مقارنةً بالألمنيوم مع الحفاظ على الصلابة نفسها.

وبالحديث عن الصلابة، تدعي الشركة أنها اختبرت الشاشة في منشأتها باليابان لتحمل السقوط والانحناءات وسنوات الاستخدام.

وتأتي الشاشة مزودة بغطاء حامل يمكن استخدامه لوضع الشاشة في الاتجاه العمودي أو حتى رفع الشاشة بحيث يمكن وضعها فوق شاشة الحاسوب المحمول.

وتحتوي الشاشة منفذي USB-C مع دعم لوضع DisplayPort Alt و USB Power Delivery.

ومثل بعض الشاشات المحمولة الأخرى، يمكنك تشغيل هذه الشاشة وتزويدها بالطاقة من خلال الحاسوب المحمول باستخدام كابل USB-C واحد مضمَّن طالما أنه يوفر 10 واط.

كما يمكنك توصيل مصدر طاقة USB-C PD بقوة قدرها 65 واطًا أو أعلى بمنفذ USB-C الثاني ضمن الشاشة وشحن الحاسوب المحمول في الوقت نفسه.

وتستهلك الشاشة نفسها نحو 4 واط أثناء الاستخدام، ويمكنها السماح بمرور 60 واطًا من الطاقة إلى الحاسوب المحمول.

وتقول الشركة إن الشاشة تعرض 100 في المئة من طيف sRGB. وتصل الشاشة المضادة للتوهج أيضًا إلى 400 شمعة في المتر المربع من السطوع.

ولا يوجد مدخل HDMI أو DisplayPort مخصص أو مكبرات صوت أو دعم الإدخال باللمس أو وظائف خاصة أخرى.