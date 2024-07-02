صندوق خليفة لتطوير المشاريع و”إي آند الإمارات” يتعاونان لتسريع نمو الشركات الناشئة

وقعت شركة (إي آند الإمارات) اتفاقية شراكة إستراتيجية مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إذ تركز الاتفاقية في تحفيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة وتسهيل وصولها إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية الحصرية من (إي آند).

حلول رقمية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة:

أكدت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن هذه الشراكة دليل على التزام الصندوق بدعم عملية التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رسالته المتمثلة في دعم منظومة ريادة الأعمال، والإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا ووجهة للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وقالت: “يساعد هذا التعاون في وصول الأعضاء في صندوق خليفة إلى حلول الاتصالات والحلول الرقمية المخصصة من (إي آند الإمارات)، التي صُممت خصوصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وستساعدهم هذه الحلول التكنولوجية المتطورة في عملية تحويل أعمالهم، وستمكِّنهم من النمو والابتكار والازدهار في مشهد الأعمال التنافسي، مما يسهم في تنمية اقتصاد دولة الإمارات”.

ومن جهته، قال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة (إي آند الإمارات): “تسهم الشركات الناشئة، وكذلك روّاد الأعمال في دعم مسيرة النمو والازدهار في دولة الإمارات، ولذلك نحرص دائمًا على مواصلة مسيرتها في تمكين هذا القطاع لاستثمار قدراته الكاملة وتوفير الظروف المناسبة للابتكار، مما يعزز دوره في رسم مستقبل الدولة وترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للأعمال والإبداع والحلول المتطورة للشركات وقطاع الأعمال”.

التعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة "إي آند الإمارات" يُمكِّن الشركات الناشئة وروّاد الأعمال من الحصول على باقة من حلول الاتصالات والحلول الرقمية المخصَّصة، ما يُسهم في دعم رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى تمكين المبتكرين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. pic.twitter.com/01R8mCbB07 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) July 1, 2024

عروض حصرية لأعضاء صندوق خليفة:

سيحصل أعضاء صندوق خليفة على إمكانية الوصول الحصري إلى العروض الخاصة من (إي آند الإمارات)، عبر بوابة إلكترونية مخصَّصة لهذا الغرض. وتساهم هذه العروض في تبسيط عمليات تأسيس شركاتهم ونموها ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي للدولة.

ويدعم هذا التعاون أيضًا تطلعات روّاد الأعمال والشركات الناشئة الإماراتية، انسجامًا مع رؤية دولة الإمارات في تشجيع منظومة ريادة الأعمال وازدهارها.

وتمثل رؤية (نحن الإمارات 2031) خريطة طريق لنمو الدولة على المدى البعيد، وتركز في أربع أولويات وطنية رئيسية؛ اجتماعية واقتصادية واستثمارية وتنموية، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.

وتأتي هذه الشراكة بين (إي آند الإمارات) وصندوق خليفة في إطار توجهات الدولة لدعم الابتكار، وتنمية المشاريع، وإطلاق إمكانات روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دولة الإمارات.