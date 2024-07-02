صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحقق المرتبة الثانية عالميًا في تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة

حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على المرتبة الثانية عالميًا، بالتشارك مع عدد من الصناديق الدولية، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط من بين 100 صندوق سيادي ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية من مؤسسة (Global SWF)، التي ترصد أداء الصناديق السيادية الاستثمارية وصناديق التقاعد.

وقد تقدم تصنيف صندوق الاستثمارات العامة خمسة مراتب وسجل نسبة التزام بلغت 96% مقارنة بنسبة بلغت 92% في العام الماضي.

وأشار تقرير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) إلى دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر مؤثر ومسؤول، وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات التي تركز في الاستدامة، والشفافية، وأخلاق العمل، والحوكمة الرشيدة.

من بين 100 صندوق سيادي في العالم #صندوق_الاستثمارات_العامة يحصل على المرتبة الثانية عالمياً، بالتشارك مع عدد من الصناديق الدولية، والأولى في الشرق الأوسط ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية من مؤسسة Global SWF. — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) July 1, 2024

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قالت هوازن نصيف، المدير المكلّف للاستدامة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي: “يضع صندوق الاستثمارات العامة على رأس أولوياته أن يكون نموذجًا يُحتذى به في الشفافية والاستدامة وأخلاقيات العمل والحوكمة الرشيدة، نظرًا إلى أهمية هذه المبادئ في تحقيق أهداف الصندوق الخاصة بالإسهام في النمو المستدام. وتظهر النتائج المتميزة التي حققها صندوق الاستثمارات العامة في تصنيفات تقرير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، التزامه المستمر وحرصه على اتباع أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وتؤكد مواصلته أداء دوره الحيوي في المملكة العربية السعودية والعالم”.

التصدّي لتغير المناخ:

أكد التقرير أيضًا الدور الرائد لصندوق الاستثمارات العامة في التصدّي لتغير المناخ، حيث التزم الصندوق بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050 تماشيًا مع أهداف الاستدامة للمملكة العربية السعودية، وذلك بوصفه المحرك الاستثماري لرؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يضاعف إيراداته خلال عام:

سجّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي نموًا بنسبة تزيد على 100% في إجمالي إيراداته؛ إذ ارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) في عام 2023، مدعومة بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية، وذلك بحسب القوائم المالية الموحدة المنشورة عبر موقع بورصة لندن يوم الاثنين.

كما أفصحت النتائج المالية، عن تسجيل الصندوق أرباحًا بعد احتساب الزكاة والضرائب بلغت 17 مليار دولار، مقارنةً بخسائر تجاوزت 4.5 مليارات دولار العام السابق.

فيديو | صندوق الاستثمارات العامة يعلن تفاصيل الأداء المالي للعام 2023#الإخبارية pic.twitter.com/yrJ27Q1JYd — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 1, 2024

وتتنوّع محفظته لتشمل حصة تبلغ 16% في شركة (أرامكو)، نُقلت نصفها إلى الصندوق في مارس الماضي، بالإضافة إلى استثمارات في كبرى شركات التعدين والاتصالات، والقطاعات الرياضية محليًا ودوليًا، وحصص في شركات صناعة ألعاب الفيديو وتصنيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع ومدن جديدة مثل: نيوم، وبوابة الدرعية، والقدية، والمربع الجديد في الرياض، وجزر البحر الأحمر، ومشاريع روشن السكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد حصل على تصنيف (A1) من وكالة (موديز) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتصنيف (+A) من وكالة (فيتش) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فيديو | تعرف على أبرز بنود القوائم المالية لصندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/CVbOJAv3wA — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 1, 2024