سناب شات تساعدك في تخصيص حسابك

أعلنت سناب شات طرقًا جديدة لتخصيص الحسابات، إذ تتيح التحديثات، المتوفرة في الغالب لمشتركي +Snapchat، فعل أشياء، مثل تصميم منزل مخصص عبر خريطة سناب Snap Map، وتبادل اللقطات بسرعة، وتعديل Bitmoji، من بين أشياء أخرى.

وفي الوقت الذي تواصل فيه شركات التواصل الاجتماعي استنساخ مزايا بعضها بعضًا، تقدم سناب شات طرقًا جديدة للمستخدمين لتخصيص تجربتهم عبر منصتها في محاولة لتمييز نفسها عن المنصات الأخرى مع حث الأشخاص أيضًا على الاشتراك في خدمة الاشتراك +Snapchat التي يستخدمها الآن 9 ملايين شخص.

ويمكن لمشتركي +Snapchat تصميم منزل مخصص عبر خريطة سناب Snap Map يكون مرئيًا للأصدقاء الذين يتبادلون موقعهم معهم.

وتتيح سناب شات للمستخدمين الإبداع في كيفية إنشاء المنازل، إذ يمكن اختيار النمط والألوان والمزيد.

وتُعدّ الميزة الجديدة طريقة ممتعة لمستخدمي سناب شات لتمييز خريطة سناب Snap Map عن الخدمات الأخرى المستندة إلى الموقع، مثل Find My من آبل.

ويمكن للمشتركين الآن أيضًا عرض حيواناتهم الأليفة بجانب Bitmoji في الدردشات.

وبعد أن أصبح حيوانك الأليف مرئيًا عبر خريطة سناب Snap Map، فإن بإمكانك الآن إبقاء حيوانك الأليف بجوارك طوال الوقت عبر المنصة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم سناب شات للمستخدمين إمكانية إرسال لقطات سريعة، مما يسمح للمشتركين بإرسال محتوى يستمر لمدة قدرها 0.10 ثانية و 0.20 ثانية و 0.50 ثانية فقط.

وأشاعت سناب شات فكرة المحتوى السريع، وتنقل المنصة الآن هذه الفكرة إلى مستويات جديدة.

وتطرح المنصة مرآة مباشرة جديدة في واجهة Bitmoji Builder تسهل تحديد المزايا التي تشبهك كثيرًا.

وترتبط الإضافة الجديدة بتسهيل التخصيص مقارنةً بما كان ممكنًا في السابق عن طريق إنشاء Bitmoji تلقائيًا بناءً على ما تراه في عدسة الكاميرا.

كما روجت المنصة أيضًا لعدسات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تتيح لك النظر إلى نفسك وأنت في الخامسة من عمرك.