جوجل تطور مزايا ذكاء اصطناعي جديدة لأجهزة Pixel 9

تطور جوجل مزايا ذكاء اصطناعي حصرية لأجهزة Pixel 9 مع وظائف تشبه وظيفة Windows Recall من مايكروسوفت.

وأطلقت سامسونج سلسلة Galaxy S24 مع ميزة Circle to Search ومجموعة من الأدوات التي تحمل علامة Galaxy AI.

وتمتلك جوجل عددًا كبيرًا من أدوات الذكاء الاصطناعي والأدوات المساعدة في مراحل مختلفة من التطوير المتزامن، وقد يكون من الصعب تتبعها جميعًا، لأن أدوات، مثل Help Me Write تؤثر في مستخدمي Workspace، في حين تؤثر Circle to Search في هواتف Pixel، وتؤثر بعض الأدوات المساعدة، مثل استبدال Gemini لمساعد جوجل، في جميع أجهزة أندرويد.

وتنجح جوجل دائمًا في جعل هواتف Pixel متميزة بمزايا برمجية فريدة، ويشير تقرير جديد إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضمن أن هواتف Pixel 9 ليس استثناءً.

وظهرت أدلة دامغة على خطط جوجل لمزايا ذكاء اصطناعي مماثلة تحمل اسم Google AI وتشمل مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لسلسلة Pixel 9.

وتشير لقطة الشاشة التي تحمل علامة Google AI التجارية إلى المزايا الموجودة، مثل استبدال Gemini لمساعد جوجل و Circle to Search، مع أنها تتميز أيضًا بإضافات جديدة عديدة.

وتَعِد الميزة المسماة Pixel Screenshots بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي الموجود عبر الجهاز لجعل لقطات الشاشة قابلة للبحث، إلى جانب السماح بالمحادثات بخصوص محتوى لقطات الشاشة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة، مثل Gemini Nano.

وتتشابه هذه الميزة كثيرًا مع Windows Recall من مايكروسوفت لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot، وهي الميزة التي تلقت الكثير من ردود الفعل العنيفة بسبب مخاوف الخصوصية الواضحة.

وتشمل الاختلافات الرئيسية إجبار مايكروسوفت المستخدمين على Windows Recall، في حين يمكن لشركة جوجل استخدام نهج الاشتراك.

ويسلط التقرير الجديد الضوء أيضًا على أن نطاق Pixel Screenshots يقتصر على لقطات الشاشة التي تلتقطها، وليس كل ما يحدث عبر جهازك، مثل Windows Recall.

ومن شأن هذا الأمر أن يجعل الميزة آمنة للمستخدمين، مع أن جوجل بحاجة إلى تقديم الميزة بعناية عند إطلاق Pixel 9.

وتكشف لقطات الشاشة أيضًا عن ميزتين أخريين مضمنتين في Google AI لأجهزة Pixel 9.

وتساعد ميزة Add Me في تجميع الصور بطريقة تشبه طريقة ميزة Best Take في Pixel 8، مما يحسن الأشياء من خلال القدرة على إدماج اللقطات التي تتضمن أشخاصًا مختلفين ضمنها.

وتُعدّ ميزة Studio بمنزلة أداة شاملة لتوليد الصور تشبه ImageFX المعتمدة على نموذج Imagen 2 من جوجل لتحويل النص إلى صورة، أي أن الميزة مرتبطة بتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.