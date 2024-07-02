تيك توك تستعد لإطلاق مساعد ذكي جديد باسم “جيني”

تستعد منصة مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك لإطلاق مساعد ذكي خاص بها، وذلك وفقًا لبراءة اختراع قدمتها حديثًا في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره الموقع الإخباري الأمريكي Semafor.

وأفاد الموقع بأن المنصة تسعى إلى تسجيل علامة تجارية باسم “جيني” لمساعدها الذكي القادم، الذي سيتيح للمستخدمين طرح الأسئلة مباشرة في أثناء استعراض المحتوى للحصول على إجابات فورية، بالإضافة إلى وظائف أخرى.

وبحسب موقع Semafor، فإن المنصة الشهيرة ستجعل مساعدها الذكي قادرًا على تنفيذ العديد من المهام المعقدة مثل “محاكاة المحادثات وتسهيل التفاعل والتواصل بين البشر والذكاء الاصطناعي وإنتاج نصوص وكلام يشبه كلام الإنسان”.

وتهدف تيك توك من خلال “جيني” إلى تحويل منصتها إلى مركز كبير معتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ سيعمل المساعد الذكي على ربط المستخدمين بمختلف عناصر التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن تيك توك تعمل على تطوير مساعد ذكي خاص بها منذ مدة، إذ حصل مستخدموها في الفلبين على مساعد ذكي باسم “تاكو” في مايو من العام الماضي، لكنه كان مصممًا فقط لتوجيه المستخدمين إلى مقاطع فيديو أخرى داخل التطبيق، وليس للإجابة عن استفسارات أكثر تعقيدًا.

ومن المزايا الأخرى التي سوف يتيحها المساعد الذكي الجديد من تيك توك البحث بالذكاء الاصطناعي، وهي ميزة متوفرة في تطبيق Douyin، النسخة الصينية من تيك توك.

ويُقال إن مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة ستتيح أيضًا القدرة على إنشاء شخصيات افتراضية خاصة بالمستخدمين يمكنها إجراء بث مباشر داخل التطبيق.

وقد توفر المنصة أيضًا نظام “StreamVoice” الخاص بها الذي يمكنه محاكاة أصوات الأشخاص بناءً على عدد قليل من الكلمات المنطوقة فقط، في حين تعمل المنصة أيضًا على تطوير أدوات أخرى لإنشاء المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو من المطالبات النصية.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه الشركة احتمال البيع أو الحظر مطلع العام المقبل بعد أن وقع الرئيس الأمريكي بايدن قانونًا يؤدي إلى ذلك بدعوى أن المنصة تشكل خطرًا على الأمن القومي لبلاده. وتعارض المنصة القانون في المحاكم الأمريكية، مدعيةً أنه غير دستوري.