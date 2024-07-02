أعلن مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، تمديد موعد الترشح لجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي حتى 12 يوليو الجاري، وتهدف هذه الخطوة إلى منح المزيد من الوقت للجهات الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية لتقديم مشاركاتها المتميزة، بما يساهم في تحقيق أهداف الجائزة في رسم معالم المستقبل الرقمي وتعزيز تنافسية الدولة في هذا المجال الحيوي.

لماذا التمديد؟

تأتي عملية تمديد مدة الترشح استجابة للحراك الوطني الكبير في التفاعل مع أهداف الجائزة، ورغبةً من المجلس في إتاحة الفرصة أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في تقديم حلول تسهم في تعزيز تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وصنع معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة.

ما فئات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي؟

تعزز الجائزة تحفيز الجهات الحكومية في الدولة لتشكيل المستقبل الرقمي من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتمكين الأفراد والمجتمعات وتشجيعهم على الاستفادة منها. كما تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات وصنع حالة من التنافسية الإيجابية تسهم في تقدم دولة الإمارات في المجالات الرقمية.

وتتضمن جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي أربع فئات رئيسية:

تميز الخدمات: تكرم هذه الفئة أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين والمقيمين.

تكرم هذه الفئة أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين والمقيمين. اتخاذ القرار: تُعنى هذه الفئة بتكريم أفضل الحلول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرار في الجهات الحكومية.

تُعنى هذه الفئة بتكريم أفضل الحلول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرار في الجهات الحكومية. الكفاءة التشغيلية: تهدف هذه الفئة إلى تكريم المبادرات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات التشغيلية في الجهات الحكومية.

تهدف هذه الفئة إلى تكريم المبادرات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات التشغيلية في الجهات الحكومية. الذكاء الاصطناعي الإماراتي: تُكرم هذه الفئة أفضل الحلول والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي التي طُورت محليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيفية المشاركة؟

تُستقبل طلبات الترشيح حتى 12 من يوليو 2024 عبر التسجيل في فئة أو أكثر من خلال هذا الرابط.

معايير تقييم طلبات الترشح:

تُقيّم طلبات الترشح بناءً على مجموعة من المعايير، تشمل:

مستوى الابتكار: مدى تميز الحلول وابتكارها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مدى تميز الحلول وابتكارها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. معايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: التزام الحلول بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي واحترام الخصوصية وحقوق الإنسان.

التزام الحلول بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي واحترام الخصوصية وحقوق الإنسان. معايير نضج الذكاء الاصطناعي: مدى جاهزية الحلول للتطبيق والتشغيل على نطاق واسع.

مدى جاهزية الحلول للتطبيق والتشغيل على نطاق واسع. قابلية التوسع والتطوير: إمكانية توسيع نطاق الحلول وتطويرها في المستقبل.

إمكانية توسيع نطاق الحلول وتطويرها في المستقبل. مستوى التأثير: مدى تأثير الحلول في تحسين الخدمات الحكومية وكفاءة العمليات التشغيلية.

مشاركة واسعة ودعم حكومي:

تحظى جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي بدعم كبير من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى تشجيع المشاركة الواسعة من جميع الجهات المعنية في الدولة. وتهدف الجائزة إلى تحفيز الجهود الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار في هذا المجال.