“الياه سات” تتعاقد مع “سبيس إكس” لإطلاق قمرين صناعيين جديدين

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) تعاقدها مع شركة (سبيس إكس) SpaceX، التابعة لإيلون ماسك، لإطلاق قمرين صناعيين جديدين هما: (الياه 4) و(الياه 5)، على متن مركبة مركبة (فالكون 9)، خلال عامي 2027 و2028.

وقد قالت شركة (الياه سات) في بيان لها إن هذه الاتفاقية تُعدّ خطوة مهمة في برنامج تطوير القمرين بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 3.9 مليارات درهم إماراتي ( 1.1 مليار دولار)، ويشمل ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية الأرضية والإطلاق والتأمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع شركة (الياه سات) خلال شهر يونيو الماضي عقدًا مع شركة إيرباص، لتصميم وبناء القمرين الصناعيين استنادًا إلى منصة (Eurostar Neo)، بحيث يتمتع كل منهما بحمولات يمكن إعادة ضبطها بمرونة تامة أثناء وجود القمرين في المدار، مما يوفر إمكانية إعادة ضبط منطقة التغطية والقدرة والتردد لتلبية أي متغيرات في متطلبات الاستخدام.

وقد جاء هذا التعاقد مع شركة إيرباص كجزء من التفويض الذي منحته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لشركة الياه سات في الربع الثالث من العام 2023 بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار).

وتتولى (الياه سات) بموجب هذا التفويض توفير سعة فضائية عبر الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عامًا، وذلك بنحو أساسي من خلال القمرين الصناعيين (الياه 4) و(الياه 5).

الياه سات.. قمران جديدان للفضاء في 4 سنوات#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/OdfzFX49N1 — اقتصاد – مركز الاتحاد للأخبار (@AletihadEconomy) June 11, 2024

وتعليقًا على الاتفاقية، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: “نفخر بتعاوننا مع شركة (سبيس إكس) لإطلاق القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5 في المدار باستخدام مركبة الإطلاق فالكون 9، ويُهيئ توقيع عقد الإطلاق بنجاح مع (سبيس إكس)، وعقد التصميم والتصنيع الذي أُعلن مع إيرباص، الشركة للمضي قدمًا لإنجاز العقد النهائي مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، العميل الرئيسي لبرنامج الياه 4 والياه 5، وذلك في إطار أكبر تفويض تتلقاه الشركة من حكومة الإمارات عبر تاريخها”.

ويوفر القمران الصناعيان الاتصالات الحكومية الآمنة في منطقة جغرافية واسعة تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن يحل القمران الصناعيان الياه 4 والياه 5 محل القمرين الصناعيين الحاليين (الياه 1)، و(الياه 2)، اللذَين أُطلقا خلال عاميّ 2011 و2012 على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إيرباص تعمل حاليًا على تطوير القمر الصناعي (ثريا 4) Thuraya4، المقرر إطلاقه في النصف الأول من 2024، ودخول الخدمة في النصف الثاني من عام 2025، لتعزيز أنشطة (الياه سات) للخدمات الحكومية وشركة (الثريا) للاتصالات المتنقلة التابعة لها.