“إيه آي كيو” و”لاندمارك” تتعاونان لتطوير حلول التحكم بالآبار بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة (إيه آي كيو) AIQ، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة، وشركة (لاندمارك) Landmark التابعة لشركة (Halliburton)، توقيع اتفاقية شراكة لتقديم حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة عمليات الآبار وتحسين الإنتاجية في قطاع الطاقة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيُدمج حل التحكم الآلي في الآبار الذي يُسمى (RoboWell)، والذي طورته شركة (إيه آي كيو) في سحابة (Landmark iEnergy) الهجينة.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة (إيه آي كيو) لتوسيع نطاق استخدام أدوات التحكم الآلي في الآبار المدعمة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في زيادة الإنتاج في قطاع صناعات المنبع العالمي.

استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قطاع الطاقة:

يُعدّ (RoboWell) أول حل متطور خاص بالتحكم في العمليات المدعمة بالذكاء الاصطناعي للآبار المرفوعة بالغاز. ويساعد هذا الحل عمليات الآبار المستقلة في تعزيز الإنتاج في ظل الظروف المحددة، ويُستخدم الحل تجاريًا حاليًا، مما يساعد في تحقيق ما يصل إلى 30% من التحسين في استهلاك الغاز المرفوع وزيادة إنتاج الآبار الحالية بنسبة تصل إلى 5%.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم حل (RoboWell) ثقافة الصحة والسلامة والبيئة بنسبة بلغت 100% والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين يعمل على تحسين استقرار البئر من خلال استخدام البيانات اللحظية.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال الدكتور كريستوفر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة (إيه آي كيو): “يساعد هذا التعاون في تعزيز رؤيتنا المشتركة حول كيفية مساهمة حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تحويل قطاع الطاقة عالميًا، ويشكل التعاون مع Halliburton جزءًا من إستراتيجيتنا لتسريع توفير منتجاتنا للذكاء الاصطناعي التحويلية عالميًا لدعم القطاع من خلال الابتكارات المستقلة وغيرها من الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي”.

ومن جهته، قال ناغاراج سرينيفاسان، نائب الرئيس الأول لشركة (لاندمارك): “سيساعد الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي من (إيه آي كيو) والخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة (Halliburton) في القطاع في تعزيز الكفاءة وتحسين القيمة لأصول عملائنا”.

وأضاف “يوضح هذا المشروع كيف يمكن للهندسة المفتوحة لدى شركة Halliburton أن تساعد في دعم الكفاءة والعمليات المحسنة ودفع عجلة النمو المستقبلي في قطاع النفط والغاز”.