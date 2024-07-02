إيلون ماسك يعلن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة من Grok

أعلن مالك منصة إكس إيلون ماسك موعد إطلاق الإصدارين الجديدين القادمين من نموذج اللغة الكبير Grok، إذ من المقرر أن يصدر Grok 2 في أغسطس المقبل، على أن يتبعه Grok 3 بحلول نهاية العام الحالي.

ولم يكشف ماسك عن الكثير من التفاصيل حول إمكانيات النموذجين الجديدين، لكنه أشار إلى أن Grok 3 سيخضع للتدريب على عدد ضخم من رقاقات الذكاء الاصطناعي يصل إلى 100 ألف رقاقة من رقاقات H100 من شركة إنفيديا، مما يوحي بأنه قد يكون نموذجًا متطورًا إلى حد بعيد.

وجاء إعلان ماسك موعد إطلاق Grok 2 ردًا على مقطع فيديو يظهر فيه إيدان جوميز، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي Cohere، وهو يشرح أن العديد من النماذج اللغوية الكبيرة “تتدرب على مخرجات نماذج أخرى من OpenAI”، مشيرًا إلى أن عملاء شركته لاحظوا اختلافًا في التعامل مع نماذجها اللغوية الكبيرة؛ لأنها لم تتبع تلك الطريقة في التدريب.

ووافق ماسك على وجهة النظر الواردة في الفيديو، وأكد صعوبة عملية تنقية بيانات التدريب على الإنترنت من مخرجات النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى، مشيرًا إلى أن Grok 2 سيشهد “تحسينًا كبيرًا في هذا الصدد”.

وتجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك شارك في تأسيس شركة OpenAI في البداية، لكنه انفصل عنها لاحقًا بسبب خلافات في وجهات النظر مع أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد إطلاق ChatGPT، رد ماسك بإضافة روبوت مشابه معتمد على نموذج لغة كبير في منصة إكس تحت اسم Grok، وهو متاح الآن لأصحاب الحسابات المميزة في المنصة.

ويُعد إصدار Grok 1.5 أحدث إصدارات النموذج حتى الآن، وقد أُطلق في مارس الماضي مع تحسينات في قدرات الاستدلال والتعامل مع السياقات الطويلة.

ومع أن أداء Grok 1.5 لم يكن مساويًا لأداء GPT-4 استنادًا إلى عدة معايير، وكذلك لم يكن بعيدًا عنه، بل تجاوزه في معيار يُدعى HumanEval، وهو معيار يقيم مدى تقارب النموذج مع التفكير البشري.

ولا تقدم منصة إكس إصدارًا مجانيًا من Grok، لذا فإن شعبيته أقل بكثير من الأدوات الأخرى مثل ChatGPT و Gemini و Claude، ولا يُعرف إذا كانت المنصة تنوي إتاحته بنحو مجاني في المستقبل أم لا.