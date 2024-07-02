آبل: فيجين برو تسمح بطرق الدفع البديلة في أوروبا

أعلنت آبل أن تطبيقات نظارة الرأس فيجين برو الموزعة عبر متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي يمكنها تقديم خيارات دفع بديلة.

وأصدرت الشركة هذا الإعلان قبل إطلاق فيجين برو في المنطقة مباشرةً، إذ من المفترض أن تتاح نظارة الرأس في فرنسا وألمانيا بدءًا من تاريخ 12 يوليو.

ودخل قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، وأضافت المفوضية الأوروبية آبل إلى قائمة الشركات الخاضعة للقانون.

وأجبر القانون آبل على إجراء بعض التغييرات العميقة على منصات iOS و iPadOS ومتصفح سفاري، بالإضافة إلى متجر التطبيقات، وشمل ذلك السماح للمطورين بتقديم خيارات الدفع البديلة في تطبيقاتهم.

ولم يشمل القانون VisionOS، مع أن آبل تتقدم هذه المرة على المفوضية الأوروبية عبر الإعلان الجديد.

وتقول الشركة إن المطورين الذين يطورون تطبيقات VisionOS يتمتعون بخيار بيع المحتوى في تطبيقاتهم باستخدام خيارات الدفع البديلة بدلًا من نظام الشراء داخل التطبيق في متجر آب ستور.

وتتطلب الشركة الإصدار رقم 1.2 من VisionOS لكي يتمكن المطورون من تقديم طرق الدفع البديلة خارج متجر التطبيقات.

ويمكن للمطورين تقديم حلول الدفع البديلة عبر iOS و macOS و watchOS و tvOS في الاتحاد الأوروبي مع إعادة توجيه المستخدمين إلى مزود خارجي أو موقع ويب للدفع مقابل الشراء أو الاشتراك.

ومن المحتمل أن هذه هي الطريقة التي ستعمل بها نظارة الرأس أيضًا.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أيام إن الشركة انتهكت قواعد قانون الأسواق الرقمية لأنه لا يوجد شيء في شروطها المحدثة يسمح للمطورين بإخبار المستخدمين بالمبلغ القليل الذي يمكنهم دفعه إذا اختاروا استخدام خيارات الدفع البديلة التي يقدمونها.

وبدأت السلطات التحقيق مع آبل بخصوص انتهاكها المحتمل لقواعد مكافحة التوجيه الخاصة بقانون الأسواق الرقمية في شهر مارس.

وكانت النتائج التي أصدرتها السلطات مجرد نتائج أولية، وقد تضطر الشركة إلى دفع غرامة تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها السنوية العالمية، أو عشرات المليارات من الدولارات إذا ثبت أنها مذنبة.