آبل تضيف دعمًا للغة العربية عبر شاشة القفل

كشفت آبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 في الشهر الماضي خلال فعاليات مؤتمر المطورين العالمي WWDC.

وأصدرت الشركة منذ ذلك الحين نسختين تجريبيتين للمطورين في الأسابيع القليلة الماضية مع دعم موسع للّغات الجديدة المتعددة عبر شاشة القفل وسيري ولوحة المفاتيح والبحث.

ومع التحديث الجديد، يمكنك الآن تخصيص شاشة القفل لإظهار الوقت بأرقام مختلفة مع دعم ما يصل إلى 12 لغة، ومن بينها العربية.

وتحصل لوحة المفاتيح عبر نظام iOS على مجموعة من التحديثات، ويشمل ذلك دعم الكتابة التنبئية بثلاث لغات عبر النظام.

ويمكنك رؤية نصوص لغة إضافية عبر الجهة اليسرى واليمنى لحقل الاقتراح والتبديل بينهما بسهولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الكتابة بالنص اللاتيني والحصول على اقتراحات لجميع اللغات الثلاث بناءً على إدخالك دون تبديل.

وفي تطبيق الرسائل، إذا كان لديك عدة سلاسل رسائل تجري بلغات مختلفة، فإن لوحة المفاتيح تتذكر اللغة الأخيرة التي استخدمتها لسلسلة رسائل معينة.

وتدعم لوحة المفاتيح الثلاثية اللغات اللغة الإنجليزية والبنغالية والغوجاراتية والهندية والماراثية والبنجابية والتاميلية والتيلجو.

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت آبل أيضًا دعمًا للوحة مفاتيح متعددة النصوص باللغتين الكورية والإنجليزية عبر نظام التشغيل iOS 18.

ويوفر iOS 18 أيضًا بحثًا محسّنًا للغة، ويمكن للمستخدمين البحث عن تهجئة مختلفة للكلمات المتشابهة في تلك اللغة.

يوفر iOS 18 أيضًا بحثًا محسّنًا للغة، بحيث يمكن للمستخدمين البحث عن تهجئة مختلفة للكلمات المتشابهة في تلك اللغة.

وتتضمن بعض التحديثات الأخرى المتعلقة باللغة في iOS 18 ما يلي:

أضافت آبل دعمًا للنسخ المباشر للبريد الصوتي باللغة الإنجليزية الهندية.

حصل تطبيق الترجمة عبر iOS 18 على دعم للّغة الهندية.

تدعم ميزة النص المباشر الآن اللغة العربية.

وجود محرك نحوي جديد للغة الهندية والكورية.

إنشاء ملصقات جهات الاتصال باستخدام اللغات والأرقام الهندية.

ومن المفترض أن تصدر آبل الإصدار العام من iOS 18 هذا الخريف لجميع المستخدمين. وتتوفر المزايا المذكورة أعلاه في الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل iOS 18.