آبل تضيف أجهزة جديدة إلى قائمة المنتجات القديمة

أعادت آبل تصنيف أجهزة iPhone X والجيل الأول من HomePod والجيل الأول من AirPods على أنها منتجات قديمة.

وظهرت المنتجات في قائمة المنتجات القديمة والمتقادمة. وتعد المنتجات قديمة عندما تتوقف الشركة عن توزيعها للبيع منذ أكثر من خمس سنوات وأقل من سبع سنوات.

وتستمر متاجر آبل ومقدمو الخدمة المعتمدون من آبل بتقديم إصلاحات للمنتجات القديمة لمدة تصل إلى عامين إضافيين، مع أن ذلك رهن بتوفر الأجزاء.

وأعلنت آبل iPhone‌ X في تاريخ 12 من سبتمبر 2017 وأصدرته في تاريخ 3 من نوفمبر 2017، ويعد الجهاز بمنزلة قفزة كبيرة إلى الأمام في تصميم الهواتف الذكية ومجموعة المزايا من آبل.

وجاء الجهاز بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لطرح جهاز آيفون، وأدخل iPhone‌ X تغييرات مهمة عديدة، مثل إزالة زر الصفحة الرئيسية، مما سمح بامتداد الشاشة من نوع Super Retina OLED بقياس قدره 5.8 بوصات من الحافة إلى الحافة.

وحل نظام تعرف الوجه Face ID محل Touch ID للمصادقة باستخدام نظام كاميرا TrueDepth في النتوء الذي سمح أيضًا بظهور Animojis.

واستخدم iPhone‌ X شريحة A11 Bionic المتميزة بأول محرك عصبوني مخصص لتعزيز قدرات التعلم الآلي، كما أنه دعم الشحن اللاسلكي أول مرة.

ويعد إطاره المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وتصميم الجهة الخلفية الزجاجية بمنزلة عودة إلى المظهر الجمالي المتميز.

وأعلنت آبل HomePod‌ الأصلي في تاريخ 5 يونيو 2017 بالتزامن مع مؤتمر المطورين العالمي WWDC وأصدرته في تاريخ 9 فبراير 2018.

وجاء HomePod‌ بسعر مبدئي قدره 350 دولارًا، وهو مصمم لتقديم صوت عالي الجودة والتكامل مع نظام آبل البيئي، ويشمل ذلك آبل ميوزيك و AirPlay.

وتميز HomePod‌ بمكبر صوت عالي الأداء مصمم خصوصًا ومجموعة مكونة من 7 مكبرات صوت.

واستخدم HomePod‌ شريحة Apple A8، مما أتاح النمذجة الصوتية في الوقت الفعلي، وتكوين الشعاع الصوتي، وإلغاء الصدى المتعدد القنوات.

وتضمن HomePod‌ المساعد الافتراضي سيري، مما سمح للمستخدمين بالتحكم في تشغيل الموسيقى وإدارة الأجهزة المنزلية الذكية والوصول إلى المعلومات والخدمات عبر الأوامر الصوتية.

وأعلنت آبل سماعات AirPods الأصلية في تاريخ 7 سبتمبر 2016 وأصدرتها رسميًا في تاريخ 13 ديسمبر 2016 بسعر قدره 160 دولارًا.

وكانت سماعات الأذن اللاسلكية رائدة نظرًا إلى تكاملها السلس مع النظام البيئي لشركة آبل من خلال شريحة W1 المصممة خصوصًا.

وأتاحت الشريحة إمكانية الاقتران بسهولة مع أجهزة آبل، وعمر بطارية طويل، واتصال لاسلكي فعال.

وتتميز AirPods أيضًا بأجهزة استشعار بصرية ومقاييس تسارع الحركة، مما يسمح لها باكتشاف وقت وجودها في أذن المستخدم، وإيقاف التشغيل مؤقتًا تلقائيًا عند إزالتها.

وأسست AirPods معيارًا جديدًا لسماعات الأذن اللاسلكية من خلال تصميمها الصغير والراحة التي توفرها حافظة الشحن المحمولة، مما جعلها ذات شعبية كبيرة ومؤثرة في سوق الملحقات الصوتية.