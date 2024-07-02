آبل تتوقع أن تعزز مزايا الذكاء الاصطناعي مبيعات آيفون 16

تتوقع آبل أن تتفوق مبيعات آيفون 16 على مبيعات آيفون 15 الصادرة في العام الماضي. ويقول تقرير جديد لسلسلة التوريد إن الشركة عززت طلب شرائح A-series من TSMC بمقدار 10 ملايين.

وأوضح التقرير أن الاقتراحات الواردة من بعض الجهات بأن الشركة قد غيرت إستراتيجية الرقاقات هذا العام لتزويد جميع نماذج آيفون الأربعة بالشريحة نفسها هي اقتراحات مضللة.

وأفاد موقع CTEE الصيني أن آبل طالبت TSMC بإعداد ما بين 90 مليون شريحة و 100 مليون شريحة لتشكيلة آيفون 16 لهذا العام.

وقال التقرير: “كشفت سلسلة التوريد أن آبل رفعت طلب شرائح A18، ومن المقدر أن تتراوح المبيعات بين 90 مليونًا و 100 مليون”.

ويتناقض هذا مع النطاق الذي تراوح بين 80 مليونًا و 90 مليونًا في العام الماضي، ويشير إلى أن شركة كوبرتينو تتوقع مبيعات أكبر بكثير لمجموعة آيفون 16 مقارنةً بمجموعة آيفون 15 الصادرة في العام الماضي.

وفيما يتعلق بمجموعة آيفون 15، فقد منحت الشركة نموذجي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس شريحة جديدة تعرف باسم A17 Pro، في حين حصل نموذجا آيفون 15 وآيفون 15 بلس على شريحة A16 من العام السابق.

ومن المقرر هذا العام أن تستخدم جميع النماذج شريحة تحمل اسم A18، مما دفع بعض المحللين إلى اقتراح أن الشركة تغير إستراتيجيتها لتمييز الرقاقات، وتمنح جميع النماذج الأربعة الشريحة نفسها.

ويتوقع التقرير أن هذه الاقتراحات خطأ، وأن الأمر هو مجرد تغيير في اصطلاح التسمية.

ويتوقع موقع CTEE الصيني أن يحصل آيفون 16 وآيفون 16 بلس على نسخة محدثة قليلًا من شريحة A17 Pro تحمل علامة A18، في حين يحصل آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس على شريحة جديدة تحمل اسم A18 Pro، مع تقدم كبير في قدرات الذكاء الاصطناعي والرسومات.

ومن المنطقي أن تتوقع آبل زيادة كبيرة في مبيعات هواتف آيفون لهذا العام نتيجة للميزة الرئيسية الجديدة لنظام iOS 18 وهي الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

ويحتاج أي شخص يسعى إلى الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى الترقية، باستثناء أصحاب أجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.