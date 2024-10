آبل تتطلب اشتراكًا مدفوعًا لبعض مزايا الذكاء الاصطناعي

تخطط آبل لتحويل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي إلى خدمات مدفوعة، على غرار اشتراكات iCloud Plus، وفقًا لمراسل وكالة بلومبرغ مارك جورمان.

وفي نشرته التقنية Power On، قال جورمان إن نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence مجاني في البداية، مع أن خطة الشركة الطويلة المدى هي إطلاق شيء، مثل Apple Intelligence Plus، مع مزايا إضافية يدفع المستخدمون رسومًا شهرية للوصول إليها.

وتتماشى Apple Intelligence Plus مع النهج الذي اتبعته الشركة مع المنتجات الرقمية الأخرى، مثل iCloud Plus و Apple TV Plus و Apple Fitness Plus.

وتعد مثل هذه الخطوة مؤشرًا آخر على أن الشركة تعمل على تعزيز خدماتها الرقمية في محاولة لتقليل اعتمادها على مبيعات الأجهزة.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أن أطلق منافسون، مثل جوجل ومايكروسوفت و OpenAI، إصدارات مدفوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويقول جورمان إن جعل مزايا الذكاء الاصطناعي مصدرًا آخر لإيرادات الخدمات يسمح لشركة آبل بتعويض تباطؤ وتيرة ترقيات الأجهزة ويقلل اعتماد الشركة على تعديلات الأجهزة لدفع أعمالها.

ومن المتوقع أيضًا أن تحصل آبل على جزء من الإيرادات عندما يشترك المستخدم في المزايا التي يقدمها شركاؤها في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI.

ويقول جورمان إنه يتوقع أن توافق الشركة على صفقة مع جوجل وأنثروبيك لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال أجهزتها، ومن المتوقع إعلان صفقتها مع جوجل عند إطلاق Apple Intelligence في الخريف بصفته جزءًا من iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia.

وذكرت وكالة بلومبرغ سابقًا أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون رفضت شراكة الذكاء الاصطناعي مع ميتا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وفي الوقت نفسه، يقال إن آبل تسعى إلى إقامة شراكات في السوق الصينية، إذ لا تتوفر خدمة ChatGPT وغيرها من خدمات الذكاء الاصطناعي المماثلة.

وظهر نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence أول مرة خلال مؤتمر المطورين العالمي للشركة في الشهر الماضي، وهو يوفر تكامل ChatGPT وأدوات التدقيق اللغوي وإعادة كتابة النص بطريقة مختلفة ومزايا سيري الجديدة للحصول على الدعم التقني والإجابة عن الطلبات المخصصة والقدرة على توليد الصور والرموز التعبيرية من بين مزايا أخرى.

ويقول جورمان إن التحول نحو النسخة المدفوعة من Apple Intelligence قد يستغرق بعض الوقت، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن هذه المزايا لا تزال جديدة، ومن المحتمل أن تحتاج الشركة إلى وقت لمعرفة كيفية استقبال Apple Intelligence والمزايا المفيدة للمستهلكين.