MSI تكشف عن الحاسوب المحمول TITAN 18 Pro إصدار رايزن

كشفت شركة MSI عن الإصدار الجديد من الحاسوب المحمول الفائق المخصص للألعاب MSI Titan 18 Pro الذي يعمل بمعالج رئيسي من فئة AMD Ryzen 9، وذلك بعد أن قدمت الشركة في شهر أبريل الماضي إصدارًا آخر يعمل بمعالج Intel Core i9-14900HX.

ويحمل هذا الإصدار معالج AMD Ryzen 9 7945HX3D الجديد الذي يضم 16 نواة وذاكرة تخزين مؤقت ثلاثية الأبعاد 3D V-Cache مع بطاقة رسومات RTX 4090 بذاكرة تبلغ 16 جيجابايت، ويمكن لهذا الحاسوب المحمول المتطور استيعاب ما يصل إلى 96 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من نوع DDR5 ومساحة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت.

ويتمتع جهاز MSI TITAN 18 Pro بشاشة فريدة نوعها Mini LED وقياسها 18 إنشًا مع دقة قدرها 4K ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتصل درجة السطوع القصوى فيها إلى 1000 شمعة، كما أنها تدعم تقنية النطاق الديناميكي العالي HDR، وتغطي كامل الطيف اللوني DCI-P3، وتحمل الشاشة شهادة VESA DisplayHDR 1000 لضمان تجربة تقنية HDR بشكل غامر في الألعاب.

ويوفر الجهاز منفذًا لبطاقة ذاكرة التخزين الخارجية microSD، ويدعم تقنية البلوتوث 5.4 بالإضافة إلى شبكات الواي فاي 7.

ويُعد الجهاز من أفضل الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب، بفضل الشاشة المميزة والمواصفات الداخلية المتطورة، بالإضافة إلى نظام التبريد ونظام الصوت والتصميم الخارجي.

وتطرح شركة MSI جهاز Titan 18 Pro بسعر يبدأ من 3000 دولار أمريكي في السوق الصينية للإصدار الذي يحمل ذاكرة عشوائية قدرها 32 جيجابايت مع سعة تخزين حجمها تيرابايت، ومن المتوقع إطلاقه في عدد من الأسواق الأخرى حول العالم.