“LG” المورد الحصري لشاشات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية شراكتها الحصرية مع شركة (LG)، التي بموجبها ستصبح العلامة التجارية (LG UltraGear) الشريك الرسمي والراعي الحصري لشاشات الألعاب خلال بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرّة الأولى، وتقام في العاصمة الرياض خلال المدة الممتدة من 3 يوليو 2024 إلى 25 من أغسطس 2024.

وستوفر (LG UltraGear) من خلال هذه الشراكة أحدث شاشات الألعاب والتقنيات المتطورة لجميع اللاعبين والأندية المشاركة في البطولة، ويهدف ذلك إلى تعزيز تجربة الألعاب وضمان أداء استثنائي للاعبين خلال المنافسات.

وستتمكن الجماهير من الاستمتاع بمشاهدة مذهلة للبطولة بفضل جودة الصورة الفائقة التي تتميز بها شاشات (LG UltraGear)، كما سيتمكن المشاركون من اكتشاف المزيد عن (LG UltraGear) من خلال أجنحة العرض التفاعلية والعروض التوضيحية المرافقة للبطولة، التي تقدم نظرة شاملة إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فيما يتعلق بشاشات الألعاب الإلكترونية.

وتعكس هذه الشراكة الأهمية المتزايدة للتقنيات الحديثة في عالم الرياضات الإلكترونية، ودورها في تعزيز تجربة اللاعبين والجمهور على حدٍ سواء.

مع @UltraGearGaming، نحن هنا لنرفع سقف التحدي. يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع #LGUltraGear كشريك رئيسي في #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية! pic.twitter.com/ln75xnmBn7 — كأس العالم للرياضات الإلكترونية (@EWC_AR) June 26, 2024

مزايا شاشات LG UltraGear:

من المقرر أن تُعرض شاشة الألعاب LG UltraGear OLED (طراز 32GS95UE) بشكل بارز في الحدث. بالإضافة إلى ذلك، ستُستخدم أكثر من 990 شاشة ألعاب UltraGear خلال مباريات الدوري وفي جناح LG في مكان البطولة.

وتتميز شاشات LG UltraGear بمجموعة من المزايا الفريدة، التي تشمل:

شهادة Vesa الأولى من نوعها عالميًا للوضع المزدوج: التي توفر تجربة لعب محسنة لتشغيل الألعاب ذات الرسومات والتفاصيل الدقيقة بدقة UHD بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتزًا، وبدقة FHD بمعدل تحديث يبلغ 480 هرتزًا لألعاب FPS و MOBA وسباقات السرعة.

التي توفر تجربة لعب محسنة لتشغيل الألعاب ذات الرسومات والتفاصيل الدقيقة بدقة UHD بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتزًا، وبدقة FHD بمعدل تحديث يبلغ 480 هرتزًا لألعاب FPS و MOBA وسباقات السرعة. تقنية Pixel Sound: توفر تجربة أصوات واقعية لا مثيل لها.

توفر تجربة أصوات واقعية لا مثيل لها. تقنية +MLA: التي أحدثت ثورة في عالم الألعاب الإلكترونية فيما يتعلق بتحسين سطوع الصورة وجودتها.

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

تُعدّ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية أكبر حدث من نوعه في تاريخ هذا القطاع، إذ ستشهد مشاركة أكثر من 1500 لاعب من نخبة اللاعبين يتنافسون في 20 بطولة مختلفة تغطي 19 لعبة تنافسية.

كما تقدم البطولة جوائز مالية تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار، وتُعدّ هي أعلى الجوائز في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة.

المجد على بُعد خطوة واحدة. هذا هو #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية 2 يوليو 2024 pic.twitter.com/0FpQm1S6oU — كأس العالم للرياضات الإلكترونية (@EWC_AR) July 1, 2024

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال محمد النمر، مدير إدارة المبيعات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “يسعدنا أن نرحب بشركة (LG) كشريك رئيسي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إذ يوفر الحدث المرتقب منصة مثالية للعلامات التجارية العالمية مثل (LG UltraGear) للتواصل مع شريحة واسعة من الجماهير في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، كما تعبّر هذه الشراكة عن التزامنا بتأسيس شراكات مثمرة لنقل تجربة الجماهير إلى مستويات جديدة كليًا”.

ومن جهته، قال جونغهو كيم، المدير العام لشركة LG في السعودية: “نفخر بكوننا في طليعة الشركات المساهمة في نجاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتتيح لنا المشاركة في هذا الحدث الضخم إمكانية تسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه تقنياتنا في عالم شاشات الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى منح جماهير وعشاق قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم تجربة مشاهدة ممتعة تسهم في حصولهم على لحظات خاصة أثناء متابعتهم نجومَهم المفضلين”.