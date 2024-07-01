“HID” و”أمازون” تطلقان تقنية متطورة لتعرف الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة (HID)، المتخصصة في توفير حلول الهويات الموثوقة والتقنيات البيومترية، شراكتها مع شركة (أمازون ويب سيرفيسز)، وذلك بهدف تحسين دقة التحقق من الهويات عبر إدماج خدمة أمازون المتقدمة لتعرف الوجوه، التي تُسمى (Amazon Rekognition) في كاميرا (U.ARE.U).

وسيتيح إدماج إمكانيات (Amazon Rekognition) المتطورة في كاميرا (U.ARE.U) تحقيق أفضل النتائج في عمليات تعرف الوجوه، حيث يمكن للكاميرا التقاط صور الوجه بوضوح حتى في الإضاءات المتغيرة والخلفيات المتنوعة والتعبيرات الوجهية المختلفة ولمختلف الأعمار والأجناس، مما يضمن مرونة ودقة عالية.

وعلاوة على ذلك، تتمتع الكاميرا بأجهزة استشعار عديدة تسمح بالتحقق من أن الوجه الملتقط هو لشخص حقيقي، وليس لصورة أو قناع، كما أنها تمتلك مجال رؤية عموديًا واسع النطاق يجعلها سهلة الاستخدام لذوي الهمم.

وتساهم كل هذه الخصائص والمزايا في صنع تجربة سلسة في بيئات الخدمة الذاتية ونقاط البيع الموجودة في قطاعات الضيافة، والرعاية الصحية، والرياضة، والترفيه، والبيع بالتجزئة، والخدمات المصرفية، والقطاعات الحكومية، والنقل والعديد من المجالات الأخرى.

فوائد الشراكة:

تعزيز دقة التحقق من الهوية.

تحسين تجربة العملاء.

تعزيز الأمن والسلامة.

ما إمكانيات تعرف الوجوه التي توفرها خدمة (Amazon Rekognition)؟

تعتمد خدمة (Amazon Rekognition) في عملها على تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للكشف عن الوجوه وتحليلها في الصور ومقاطع الفيديو، كما توفر واجهات برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام تتيح للمطورين إدماج هذه المزايا في تطبيقاتهم بسرعة.

ومن أبرز الإمكانيات التي توفرها في كاميرا (U.ARE.U)، ما يلي:

الكشف عن معالم الوجه: تتيح خاصية تعرف الوجوه في خدمة (Amazon Rekognition) تحليل الوجوه من خلال التنبؤ بعدة سمات، مثل: حجم الوجه، ووضعية الرأس، ومستوى الإضاءة والسطوع، ودقة التفاصيل، بالإضافة إلى تحديد إذا كان الفم مفتوحًا أو العينان مفتوحتين أو إذا كان الشخص يرتدي نظارات.

تتيح خاصية تعرف الوجوه في خدمة (Amazon Rekognition) تحليل الوجوه من خلال التنبؤ بعدة سمات، مثل: حجم الوجه، ووضعية الرأس، ومستوى الإضاءة والسطوع، ودقة التفاصيل، بالإضافة إلى تحديد إذا كان الفم مفتوحًا أو العينان مفتوحتين أو إذا كان الشخص يرتدي نظارات. خاصية مقارنة الوجوه: تدعم الخدمة خاصية مقارنة الوجوه التي تسمح بقياس درجة التشابه بين وجهين، مما يساعد في تحديد إذا كانا يعودان إلى الشخص نفسه أم لا.

تدعم الخدمة خاصية مقارنة الوجوه التي تسمح بقياس درجة التشابه بين وجهين، مما يساعد في تحديد إذا كانا يعودان إلى الشخص نفسه أم لا. خاصية فهرسة الوجه والبحث: تسهل خاصية فهرسة الوجه والبحث في الخدمة إمكانية إنشاء قاعدة بيانات لصور وجوه المستخدمين، مما يعزز الأمان ويتيح تعرف الأفراد في مختلف التطبيقات بسرعة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال فيتو فابريزيو، المدير العام لقسم الأعمال البيومترية وقسم خدمات التصاريح التكنولوجية في شركة (HID): “لدينا التزام راسخ بتسخير تقنياتنا لتقديم قيمة حقيقية للعملاء، وقد جاءت خطوة التعاون مع أمازون من أجل إدماج تقنية تعرف الوجوه في حلولنا المتطورة لتحقيق أفضل أداء في البيئات المعقدة مثل أنظمة الخدمة الذاتية ونقاط البيع، بما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى تقديم تجربة متميزة للمستخدمين دون المساس بالدقة أو الأمن”.