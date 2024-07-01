ميتا تعدل علامة Made with AI بعد الشكاوى العديدة

أعلنت ميتا أنها تحدث علامة “صنع بالذكاء الاصطناعي” Made with AI إلى “معلومات الذكاء الاصطناعي” AI info عبر تطبيقاتها، ويمكن للأشخاص النقر على العلامة للحصول على معلومات إضافية.

ويأتي التغيير بعد أن اشتكى المصورون من أن شركة الشبكات الاجتماعية كانت تضيف العلامة إلى الصور الحقيقية إذا استخدموا بعض أدوات التحرير الأساسية.

وأشار مصور البيت الأبيض السابق بيت سوزا إلى أن العلامة ظهرت عند تحميل صورة التقطها في الأصل أثناء مباراة كرة سلة قبل 40 عامًا، وتكهن بأن استخدام أداة الاقتصاص من أدوبي ربما يكون قد أدى إلى ظهورها.

ونظرًا إلى تعليقات المستخدمين والارتباك العام بخصوص مستوى الذكاء الاصطناعي المستخدم في الصورة، فإن الشركة تغير العلامة عبر جميع تطبيقاتها.

وقالت ميتا إن الإصدار السابق من العلامة لم يكن واضحًا بما يكفي للمستخدمين للإشارة إلى أن الصورة التي تحتوي العلامة لم تولد بالضرورة بالذكاء الاصطناعي، بل ربما استخدمت أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عملية التحرير.

وقالت كيت ماكلولين، المتحدثة باسم ميتا: “نعمل على تحسين منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا، ونعمل بطريقة وثيقة مع شركائنا في الصناعة بخصوص نهجنا لوضع علامات الذكاء الاصطناعي”.

ومن المفترض أن تمثل التسمية الجديدة بدقة المحتوى المعدل بدلًا من جعله يبدو وكأنه مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن المشكلة تكمن في تطبيق أدوات البيانات الوصفية، مثل أدوبي فوتوشوب، على الصور وكيفية تفسير المنصات لذلك.

وبعد أن وسعت ميتا سياساتها بخصوص تصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي، صنفت الصور الواقعية المنشورة عبر منصات، مثل إنستاجرام وفيسبوك وثردز، على أنها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

وقد ترى العلامة الجديدة على تطبيقات الهاتف المحمول أولًا ومن ثم الويب لاحقًا، كما تقول ماكلولين.

وبمجرد النقر فوق العلامة، تظل تظهر الرسالة نفسها مثل العلامة القديمة، التي تحتوي شرحًا مفصلًا لسبب وضعها وأنها قد تغطي الصور المولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي أو محررة بأدوات تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي، مثل Generative Fill.

ولن تحل العلامة الجديدة مشكلة عدم اكتشاف الصور المولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي. ولن تخبر المستخدمين عن مقدار التحرير الذي أجراه الذكاء الاصطناعي على الصورة.