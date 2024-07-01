مايكروسوفت تغلق متاجرها التقليدية في الصين

أغلقت مايكروسوفت متاجرها المرخصة في الصين، إذ تعيد عملاقة البرمجيات الأمريكية هيكلة عمليات البيع بالتجزئة في الاقتصاد الثاني عالميًا من ناحية الحجم.

وأخبرت الشركة وسائل الإعلام المحلية أنها قررت إدماج جميع قنوات التوزيع في الصين، مع أنه يمكن للمستهلكين الاستمرار بشراء المنتجات والخدمات من خلال موقعها الإلكتروني وبعض شركاء البيع بالتجزئة.

وتدير مايكروسوفت أيضًا متاجر إلكترونية عبر Taobao و JD.com.

وتلقى مشغلو متاجر مايكروسوفت المعتمدة في الصين في وقت سابق إشعارًا من الشركة يفيد بإنهاء عقودهم وأن متاجرهم يجب أن تغلق بحلول تاريخ 30 يونيو.

وتدير آبل متاجرها التقليدية في الصين وتحافظ على العلاقات مع الموزعين المحليين في جميع أنحاء البلاد، في حين اعتمدت مايكروسوفت على تجار التجزئة المستقلين من جهات خارجية لإنشاء شبكة من متاجر الامتياز ذات العلامات التجارية في البلاد. ومن غير المعروف عدد الشركاء المحليين المتأثرين.

وقال تشيان فنغ، أحد موزعي منتجات مايكروسوفت في بكين، إن مشهد البيع بالتجزئة في الصين قد تغير، إذ فقدت المتاجر المعتمدة أهميتها، وتعد السوق الصينية صغيرة جدًا لشركة مايكروسوفت، وسوف تخسر المال إذا احتفظت بجميع المتاجر”.

ويعكس إغلاق متاجر مايكروسوفت التقليدية في الصين التغيير الإستراتيجي في عمليات البيع بالتجزئة الذي أعلنته الشركة في تاريخ 26 يونيو 2020.

وقالت عملاقة البرمجيات في ذلك الوقت إنها ستحتفظ بمراكز تجربة مايكروسوفت في لندن ونيويورك وسيدني وريدموند.

وأدى إغلاق متاجر مايكروسوفت التقليدية إلى فرض رسوم بنحو 450 مليون دولار مسجلة في الربع المنتهي في تاريخ 30 يونيو 2020، وشمل ذلك شطب الأصول وانخفاض قيمتها.

ولم تتأثر شبكة البيع بالتجزئة في الصين خلال ذلك الوقت لأن متاجر مايكروسوفت في البلاد كانت تعمل بموجب نموذج أعمال الامتياز.

وفي جلسة استماع بالكونجرس في الشهر الماضي، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس لشركة مايكروسوفت، براد سميث، إن الصين تمثل نحو 1.5 في المئة فقط من إيرادات الشركة العالمية.

وأكد سميث أيضًا أن الشركة الأمريكية تعرض نقل موظفيها في الصين الذين يتراوح عددهم بين 700 موظف و 800 موظف إلى الخارج.

وذكرت التقارير الصادرة في شهر مايو أن بعض موظفي الشركة الأمريكية في الصين عرض عليهم خيار الانتقال إلى الخارج إلى الولايات المتحدة وأستراليا وأيرلندا.

ويتوقع بعض الموزعين في الصين الحفاظ على وضعهم بصفتهم بائعي تجزئة مستقلين تابعين لجهة خارجية للشركة الأمريكية استنادًا إلى العمليات المحلية التي أسسوها على مر السنين.

وقال ستيفن لي، الموزع المعتمد لمجموعة لينوفو، الذي عمل بصفته مديرًا لمتجر مايكروسوفت في شنتشن، إنه سيواصل بيع أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية من الشركة الأمريكية مع خدمات ما بعد البيع.

وأوضح لي أن الفارق الوحيد هو أنه لم يعد بإمكانه الترويج لشركته بصفتها بائع تجزئة معتمد لشركة مايكروسوفت، وقد يؤدي هذا إلى ابتعاد بعض العملاء.