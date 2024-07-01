برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2024 ينطلق في “كاكست” بمشاركة 90 طالبًا سعوديًا 

شهدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) اليوم، انطلاق فعاليات برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2024، بمشاركة أكثر من 90 طالبًا وطالبة من الموهوبين في المملكة العربية السعودية.

وينظم هذا البرنامج (كاكست) ممثلة بأكاديمية 32، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بهدف تعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الطلبة الموهوبين للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

تعزيز ثقافة البحث والابتكار لدى الطلبة السعوديين:

أكدت الدكتورة أماني بنت محمد الشاوي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية 32 في كاكست، في كلمتها الافتتاحية للحدث اليوم، أهمية برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي في بناء قدرات المواهب الناشئة وتهيئتها للمشاركة بفعالية في مختلف المنافسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى إنجازات الطلاب المشاركين في الدورة السابقة، إذ حققوا 9 مراكز وجوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF 2024) في الولايات المتحدة الأمريكية، و 13 ميدالية وجائزة خاصة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتقنية (ITEX 2024) في ماليزيا، بالإضافة إلى تحقيقهم 25 جائزة خاصة و 8 جوائز كبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.

#فيديو_واس | أكثر من 90 موهوبًا وموهوبةً يبدأون رحلتهم البحثية في برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2024.https://t.co/9OfjTfuU3N#واس_علمي pic.twitter.com/QcNB6KjjJi — واس العلمي (@SPA_sci) July 1, 2024

وحثت الدكتورة الشاوي الطلاب على الاستفادة القصوى من الكوادر والخبرات البحثية المتوفرة في كاكست، بوصفها مختبرًا وطنيًا رائدًا. كما أوصت بضرورة الالتزام بالتعلم المستمر والتطوير الذاتي واكتساب مهارات جديدة، لتقديم مخرجات بحثية تسهم في تحقيق التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.

برنامج شامل لتعزيز مهارات البحث والابتكار:

يهدف برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي، الذي تنظمه (كاكست) سنويًا، إلى تعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الطلبة الموهوبين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال تعريفهم بالبحث العلمي وأهميته، وربطهم بالمراكز البحثية وتوثيق علاقتهم بالباحثين والعلماء والمتخصصين، وتنمية مهاراتهم وصقلها بالممارسة والمهارات العملية، وتهيئتهم للمنافسة في المسابقات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية بأبحاث ذات قيمة علمية وعملية.

وينخرط المشاركون عبر البرنامج في رحلة تأهيلية وإثرائية تمتد لمدة عام، حيث توفر لهم البيئة البحثية والمعرفية في المختبرات الوطنية تحت إشراف فريق من الباحثين والباحثات لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم من خلال ثلاثة عناصر رئيسة، هي:

البرنامج المعرفي: الذي يهدف إلى إكساب الطلاب مهارات البحث والتطوير والابتكار عبر سلسلة من المحاضرات العلمية والورش التدريبية.

الذي يهدف إلى إكساب الطلاب مهارات البحث والتطوير والابتكار عبر سلسلة من المحاضرات العلمية والورش التدريبية. البرنامج البحثي: الذي يركز في تنمية ممارسات البحث العلمي وأخلاقياته، وكتابة المقترحات والأوراق العلمية، وإجراء التجارب في عدد من المجالات العلمية والتقنية.

الذي يركز في تنمية ممارسات البحث العلمي وأخلاقياته، وكتابة المقترحات والأوراق العلمية، وإجراء التجارب في عدد من المجالات العلمية والتقنية. برنامج التلمذة: الذي يهدف إلى دعم وتأهيل الطلبة الموهوبين للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

إنجازات ملموسة ومسيرة مستمرة:

تجدر الإشارة إلى أن برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي، انطلق في عام 2014 ضمن جهود كاكست في رعاية الطلبة الموهوبين واحتضانهم، والتحق به حتى عام 2023 أكثر من 500 طالب وطالبة حققوا أكثر من 200 جائزة محلية وإقليمية ودولية.

تأكيدًا على دورهم في إثراء منظومة الابتكار بالمملكة، معالي رئيس #كاكست يلتقي بأمين عام @mawhiba للاحتفاء بإنجازات أبناء وبنات الوطن المشاركين في #آيسف_2024، ودعمهم في برنامج علماء المستقبل الذي يُتيح لهم استخدام المختبرات الوطنية والاستفادة من برامج التدريب والتطوير التي تقدمها. pic.twitter.com/OBtodyTpVa — مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (@KACST) June 26, 2024