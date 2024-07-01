السعودية تشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات “GSR24”

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR24)، التي عُقدت في مدينة كمبالا الأوغندية تحت عنوان: “التنظيم من أجل التأثير”.

وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز الحوار في قطاع الاتصالات والتقنية بين المنظمين والمشرّعين ومطوري السياسات والمسؤولين وأصحاب المصلحة، وتمثل منصة لتبادل المعرفة والخبرات بشأن أبرز القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولي.

وقد ترأس وفد السعودية المهندس عمر الرجراجي، نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التنظيم والمنافسة، للمشاركة في الاجتماعات المعنية بالرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية في دول العالم وجلسات حوارية رفيعة المستوى لتسليط الضوء على دور المملكة في إعادة تصور التنظيم لتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي.

المملكة ممثلة بـ #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات #GSR24. للمزيد: https://t.co/XhI0c0q9BE pic.twitter.com/10Ix0amwA3 — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) July 1, 2024

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات​ تُعدّ حدثًا سنويًا ينظمه (مكتب تنمية الاتصالات) في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تستضيف رؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات من الدول المتقدمة والنامية، وتجمع عددًا من الخبراء المتخصصين من أكثر من 70 دولة، وصناع القرار، إلى جانب ممثلي الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الدولية بما يخدم القطاعات ذات العلاقة.