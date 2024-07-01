عاجل: إطلاق قناة aitnews على واتساب

تابعنا عبر واتساب
أخبار قطاع الأعمالالأخبار التقنية

السعودية تشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات “GSR24”

1 يوليو 2024آخر تحديث: 1 يوليو 2024
0 دقيقة واحدة
السعودية تشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات "GSR24"

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR24)، التي عُقدت في مدينة كمبالا الأوغندية تحت عنوان: “التنظيم من أجل التأثير”.

وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز الحوار في قطاع الاتصالات والتقنية بين المنظمين والمشرّعين ومطوري السياسات والمسؤولين وأصحاب المصلحة، وتمثل منصة لتبادل المعرفة والخبرات بشأن أبرز القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولي.

وقد ترأس وفد السعودية المهندس عمر الرجراجي، نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التنظيم والمنافسة، للمشاركة في الاجتماعات المعنية بالرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية في دول العالم وجلسات حوارية رفيعة المستوى لتسليط الضوء على دور المملكة في إعادة تصور التنظيم لتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي.

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات​ تُعدّ حدثًا سنويًا ينظمه (مكتب تنمية الاتصالات) في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تستضيف رؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات من الدول المتقدمة والنامية، وتجمع عددًا من الخبراء المتخصصين من أكثر من 70 دولة، وصناع القرار، إلى جانب ممثلي الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الدولية بما يخدم القطاعات ذات العلاقة.

الوسوم
1 يوليو 2024آخر تحديث: 1 يوليو 2024
0 دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى