آبل تعمل على تطوير أنظمة التشغيل القادمة لعام 2025

بدأت شركة آبل العمل رسميًا على أنظمة التشغيل القادمة التي تنوي إطلاقها في عام 2025 القادم، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن الشركة اعتمدت أسماءً رمزية لأنظمة التشغيل القادمة، إذ تطلق على نظام iOS 19 اسم “Luck”، وتطلق على نظام macOS 16 اسم “Cheer”، في حين تُسمي نظام watchOS 12 باسم “Nepali”. وتستخدم آبل أسماءً رمزية للاستخدام الداخلي عند الإشارة إلى الأجهزة والبرامج غير المُعلنة.

وكانت جوجل تستخدم أسماءً مستوحاة من الحلويات الشهيرة لتحديثات أنظمتها كل عام، وقد انتهى ذلك في عام 2019 عندما تخلت الشركة عن تلك الأسماء قائلة إنها تريد أن تصبح أكثر شمولية وعالمية.

وتعتمد آبل على نظام تسمية مُعلن للجمهور مبني على الأرقام لأنظمة التشغيل المختلفة التي تصدرها، لكنها في الوقت نفسه كانت تُسمي أنظمة التشغيل في حواسيب ماك الخاصة بها macOS بأسماء القطط الكبيرة قبل أن تتحول إلى المعالم، وقد أطلقت على نظام macOS 15 لهذا العام اسم سيكويا Sequoia، وهي حديقة وطنية تقع وسط ولاية كاليفورنيا.

ولم تكشف بلومبرغ عن المزايا التي ستكون متاحة في تحديثات آبل المستقبلية، لكنها على الأرجح ستكون أيضًا مرتكزة على التوسع في المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن آبل أعلنت حديثًا أنظمة التشغيل الجديدة لأجهزتها مثل iOS 19 و macOS Sequoia 15 و watchOS 11 و visionOS 2، وهي ما زالت في المرحلة التجريبية، ومن المتوقع إطلاقها في خريف العام الجاري.