آبل تخطط لإضافة الذكاء الاصطناعي إلى نظارة فيجن برو

تواجه آبل ضعف مبيعات نظارة الواقع المختلط فيجن برو بعدد من التغييرات الجديدة، ومنها إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence إلى النظارة التي أطلقتها في وقت سابق هذا العام، ولم تلق النجاح المتوقع على مستوى المبيعات.

وأفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن آبل قد لا توفر مزايا الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري للنظارة، دون الإشارة إلى نطاق زمني محدد لإطلاقها.

وتُعد تلك خطوة متوقعة من آبل؛ لأن فيجن برو تُعد أغلى المنتجات المحمولة التي تتيحها الشركة للجمهور.

ومن جهة أخرى، تجري الشركة بعض التغييرات في متاجرها لتعزيز مبيعات فيجن برو، ومنها السماح لزوار المتاجر بعرض صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر وحدات العرض التجريبية لنظارة فيجن برو.

وترى الشركة أن عرض المحتويات الشخصية عبر النظارة قد يساعد في إقناع المشترين المترددين، وتعمل الشركة على تنفيذ هذه التغييرات حاليًا، وستُطلق رسميًا في متاجر الشركة في التاسع من يوليو الجاري.

وستعمل الشركة على توفير حزام رأس مزدوج ليكون مريحًا بما يكفي عند التجربة بدلًا من الحزام السابق. ومع ذلك، يثير ذلك تساؤلات حول سبب استغراق آبل عدة أشهر بعد إطلاق النظارة لاكتشاف هذا العيب الأساسي.

ويذكر التقرير أن عملاء متاجر آبل سيكون لديهم خيار تجربة النظارة لمدد أطول في مناطق محددة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد أطلقت نظارتها حديثًا خارج الولايات المتحدة في عدة دول حول العالم، ومنها الصين وسنغافورة واليابان وهونج كونج.