كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. أفضل اللاعبين والأندية يلتقون في الرياض

ستنطلق يوم الأربعاء القادم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب من نخبة اللاعبين، وبجوائز مالية تُعدّ أعلى جوائز في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

إذ تقدم البطولة جوائز مالية تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 45 مليون دولار، الذي حققه موسم الجيمرز في عام 2023.

استعدوا لحدث ضخم يجمع أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في العالم:

ستقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في بوليفارد سيتي في مدينة الرياض، لمدة 8 أسابيع، إذ ستبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 3 من يوليو 2024، وتستمر حتى يوم 25 من أغسطس 2024.

وتُعدّ البطولة هذا العام أكبر بطولة للرياضات الإلكترونية في العالم، إذ تضم 1500 لاعب هم الأفضل عالميًا ضمن 20 بطولة تغطي 19 لعبة تنافسية، علاوة على ذلك، سيُكشف عن المزيد من الإعلانات طوال جدول البطولة الذي يمتد لثمانية أسابيع.

وتمثل الجائزة الكبرى خطوة مهمة في سعي مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF) – الجهة المنظمة للبطولة – إلى تنمية القطاع عالميًا، مع توفير خيارات مهنية أكثر استدامة للاعبي وأندية الرياضات الإلكترونية.

شراكة قوية وجديدة! 🌟

يسعدنا الترحيب بـ @saudi_aramco كشريك استراتيجي في #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية.

معًا ننطلق إلى آفاق جديدة!#أرامكو pic.twitter.com/7h7bKLlOyH — كأس العالم للرياضات الإلكترونية (@EWC_AR) June 30, 2024

السعودية تتيح التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر البطولة:

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة السياحة السعودية يوم الأربعاء الماضي؛ إتاحة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر البطولة، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الزائرين للمملكة، لحضور هذه البطولة، وإنجاح كافة الفعاليات العالمية والنوعية التي تستضيفها المملكة.

ويمكن للراغبين في معرفة معلومات أكثر عن البطولة وحضور فعالياتها، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها عبر هذا الرابط، كما يمكنهم تقديم طلب التأشيرة من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات (تأشيرة السعودية)، للحصول على تأشيرة دخول لمرة واحدة عبر الإنترنت سارية لمدة 90 يومًا.

كل الأنظار على البطولة والبطولة عندنا 😉 احجز تذكرتك الحين! — كأس العالم للرياضات الإلكترونية (@EWC_Festival) June 30, 2024

السعودية تقود قطاع الرياضات الإلكترونية:

تهدف البطولة إلى تعزيز جهود مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية والعالم للارتقاء بواقع الرياضات الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي في المجتمعات ونمط الحياة ودورها في تعزيز التواصل الثقافي وتشجيع العلامات التجارية والشركات على تبنّي الرياضات الإلكترونية كمجال أساسي للاستثمار.

وتعليقًا على ذلك، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “تتمثل رؤيتنا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في تسريع نمو هذا المجال، والتقدم به وإنشاء منصة تجمع بين أفضل الألعاب واللاعبين والأندية في العالم، وتحفيز المشجعين ليحلموا بمستقبل أفضل للرياضات الإلكترونية”.

وأكد أن تتويج أول بطل للأندية على مستوى العالم باستخدام نظام غير مسبوق يُعدّ لحظة خاصة، وستدفع المزيد من اللاعبين والمنظمات للتنافس والارتقاء إلى أعلى المراحل.

ومن جانبه، أكد فيصل بن حمران، المدير التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أن المملكة تُثبت أنها في صدارة المشهد العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية من خلال استضافة النسخة الأولى للحدث الأكبر في تاريخ القطاع، وأشار إلى أن البطولة تجمع أبرز الأسماء على صعيد اللاعبين والفرق والمنظمات من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يَعد بمنافسات قوية ولحظات غير مسبوقة.

وقال: “التحضيرات والاستعدادات مستمرة ونسير في الطريق الصحيح لاستكمالها حتى يظهر الحدث بصورة مثالية تعزز من مكانة الوطن كمركز للعبة”.

وأضاف فيصل بن حمران قائلًا: “يسهم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في تعزيز الابتكار في القطاع عالميًا عبر إطلاق برامج ومبادرات متميزة مثل: برنامج دعم الأندية الذي يقدم جوائز ومكافآت سنوية للأندية المنضمة إليه، إلى جانب بناء القدرات التنافسية لهذه الأندية، مما يسهم بنحو كبير في دعم النمو والاستدامة المالية للقطاع بالكامل”.

الأندية المشاركة في ألعاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

ستضم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أفضل الأندية العالمية التي تتنافس مع بعضها ضمن 20 بطولة تغطي 19 لعبة تنافسية، تشمل: Apex Legends، و Counter-Strike 2، و Dota 2، و EA Sports FC 24، و Fortnite، و League of Legends، و Rocket League، وStarCraft II ، و Street Fighter 6، و TEKKEN. 8.

ثمانية أسابيع من التحديات الحماسية تنتظركم في بطولة #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية تعرفوا على الألعاب من هنا 🔥👇🏼

pic.twitter.com/zX9gpYKmH2 — الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (@Saudi_Esports) June 29, 2024

ومن خلال نظام تنافسي مبتكر، ستقدم (بطولة الأندية) 20 مليون دولار لأفضل 16 ناديًا بناءً على أدائهم الإجمالي، وستُقسم الجوائز المتبقية إلى ثلاث فئات إضافية هي: الحدث الرئيسي، ومكافآت اللاعبين، والتصفيات التأهيلية.

وسيكون لكل بطولة من بطولات الأحداث الرئيسة البالغ عددها 20 بطولة، جوائزها الخاصة بإجمالي يتجاوز 33 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، ستُمنح مكافأة لأفضل لاعب في كل منافسة بقيمة تبلغ 50,000 دولار. وقبل انطلاق الأحداث الرئيسة، ستُقدم أكثر من 7 ملايين دولار تتنافس عليها الفرق لحجز مقعدها عبر بطولات التصفيات المؤهلة التي يديرها الناشرون الشركاء و EFG.

وستتمكن الأندية أيضًا من اختيار الألعاب التي ستشارك فيها قبل أن يتوج الفريق الأفضل أداءً في مختلف البطولات بالبطل النهائي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية للمرة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات البطولة تأتي بعد مدة صعبة شهدت فيها الصناعة عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع، ومنها شركة (Riot Games)، التي سمحت لنحو 11% من القوى العاملة لديها بالرحيل في بداية العام، كما أشارت الكثير من التقارير إلى أن دوريات الرياضات الإلكترونية تكافح لكسب المال، بسبب خفض الرعاة ميزانياتهم الإعلانية، ومن ثم تعمل العديد من الفرق الآن بخسارة.

لذلك تشكل هذه البطولة بداية لمرحلة جديدة من التطور والازدهار في مجال الرياضات الإلكترونية عالميًا، إذ تجمع نخبة من أفضل اللاعبين والأندية من مختلف أنحاء العالم، ليتنافسوا بشغف وإثارة على جوائز ضخمة تُعدّ أكبر جوائز في تاريخ القطاع.

نظرة #أبطال_الخليج على التطور المذهل في مجال الرياضات الإلكترونية اللي تقدمه المملكة العربية السعودية واللي خلاها تنافس العالمية! 🫡🇸🇦

وهذي فقط البداية! 🔥 pic.twitter.com/CJvAaTgtRJ — الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (@Saudi_Esports) June 29, 2024