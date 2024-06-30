أبرز المزايا الجديدة في روبوت Copilot 

تضيف شركة مايكروسوفت باستمرار مزايا جديدة إلى روبوت الدردشة Copilot منذ طرحه العام الماضي، وذلك بهدف تحسين تجربة استخدامه، وليتمكن المستخدم من الاستفادة منه لأداء العديد من المهام المختلفة.

ومع استمرار شركة مايكروسوفت في تحسين روبوتها وإضافة المزايا الجديدة إليه، قد يكون من الصعب مواكبة جميع التحديثات والتغييرات الجديدة التي تطرأ عليه، لذلك سنذكر فيما يلي مجموعة من أحدث المزايا والتغييرات التي أجرتها مايكروسوفت على روبوت Copilot منذ بداية هذا العام لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة منه:

1- توفير تطبيق Copilot للأجهزة المحمولة:

إضافةً إلى موقع الويب، أصبح تطبيق Copilot للأجهزة المحمولة متاحًا منذ بداية هذا العام، ويمكنك تجربته بعد تسجيل الدخول إلى حسابك في مايكروسوفت أو دون ذلك، ولكن تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك يتيح لك الوصول إلى المزيد من المزايا، مثل: زيادة عدد المطالبات المسموح بطرحها.

2- إمكانية استخدام Copilot في تطبيق Outlook:

منذ الشهر الماضي، بدأت مايكروسوفت بدعم Copilot في تطبيق Outlook نفسه؛ مما يسهل القيام ببعض المهام الجديدة، مثل: طلب إنشاء مسودات لرسائل البريد الإلكتروني، واختيار نوع المسودة، على سبيل المثال: محايد، أو غير رسمي، أو رسمي.

3- إمكانية إضافة الملفات إلى المطالبات:

منذ الشهر الماضي، أصبح من الممكن سحب الملفات من جهازك ومن SharePoint أو OneDrive عند كتابة مطالبة؛ إذ يمكنك أن تطلب من الروبوت تلخيص مستند Word بعد أن تُضيف إلى المطالبة الرابط الخاص بموقع الملف في جهازك أو SharePoint أو OneDrive.

4- مزايا جديدة لروبوت Copilot في Word:

في هذا العام، عززت مايكروسوفت قدرة روبوت Copilot المدمج في Word بإضافة مجموعة من المزايا الجديدة، ومنها:

إمكانية طلب إعادة كتابة أقسام معينة من المستند.

إمكانية تمييز جزء من النص لتلخيصه ومشاركته.

إمكانية إنشاء الجداول من النص المُضاف إلى المستند.

إمكانية إنشاء جداول جديدة بناءً على تنسيق الجداول السابقة في المستند.

5- مزايا جديدة لروبوت Copilot في Excel:

أضافت مايكروسوفت أيضًا مزايا جديدة إلى Copilot في Excel، وأبرز هذه المزايا المضافة منذ بداية هذا العام:

إمكانية طلب مخطط لبياناتك.

طرح أسئلة على Copilot حول البيانات المدمجة في الملف.

استخدام Copilot لمعرفة سبب حدوث مشكلات في مهمة ما.

6- مزايا جديدة لروبوت Copilot في OneNote:

يحتوي OneNote على مجموعة من مزايا Copilot الجديدة منذ شهر يناير، وإذا كان لديك إمكانية الوصول إلى Copilot في OneNote وكنت تستخدم التطبيق باستمرار؛ فإليك أبرز المزايا الجديدة التي يمكنك استخدامها:

إنشاء ملاحظات من التسجيلات الصوتية، ثم الطلب من Copilot تلخيص الملاحظات وترتيبها بطرق مختلفة.

إنشاء قوائم المهام باستخدام Copilot.

الطلب من Copilot تنظيم ملاحظاتك.

7- ترقية Copilot في Teams:

إذا كنت تستخدم Copilot في Teams، فقد تلاحظ أن الروبوت يمكنه الآن تدوين الملاحظات تلقائيًا في أثناء الاجتماعات، أي أنه يمكنك الحصول على ملخص لما تحدث عنه فريقك أو المناقشات التي أجريت في الاجتماع وذلك عند التوجه إلى قسم (ملخص الاجتماع) Recap the meeting.

قد ترى أيضًا زر Copilot جديدًا في الجهة العلوية من محادثات Teams الخاصة بك، لتتمكن من استخدامه بسرعة داخل الدردشات، مع إمكانية إضافة المستندات إلى المطالبة.

8- مزايا أخرى:

بالإضافة إلى المزايا التي ذكرناها سابقًا، ستصل مزية جديدة أخرى في وقت قريب؛ إذ سيبدأ Copilot بإكمال مطالباتك تلقائيًا نيابةً عنك، فعندما تبدأ بالكتابة، سيقدم لك الروبوت اقتراحات لما يعتقد أنك قد ترغب في القيام به، فإذا كتبت مثلًا كلمة “تلخيص”؛ فسيخمن Copilot ما تريده، وسيقترح أشياء مثل: “آخر 10 رسائل بريد إلكتروني”.