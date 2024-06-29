Solos تكشف عن نظارة ذكية مزودة بنموذج GPT-4o

أعلنت Solos نظارتها الذكية الحديثة AirGo Vision، وهي أول نظارة ذكية مزودة بالنموذج اللغوي الكبير GPT-4o الجديد من OpenAI والذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه تحليل المدخلات المرئية.

وبدلًا من استخدام خدمة، مثل Google Lens، عبر هاتفك للبحث عن شيء ما، تقول الشركة إن AirGo Vision توفر معلومات في الوقت الفعلي بناءً على المدخلات المرئية، مثل تعرف الأشخاص أو الأشياء أو المعالم (على غرار نظارات راي بان الذكية)، أو إعطاء توجيهات المشي، والتحقق من سعر شيء ما، والمزيد.

ويمكن لمرتديها التقاط الصور دون استخدام اليدين لطلب المعلومات. ويمكن أن تشمل الأمثلة التحقق من الخطوة القادمة في الوصفة أو السؤال عن مكان شراء أحد العناصر.

وتستطيع النظارة الإجابة عن استفسارات متعددة في وقت واحد. وينص أحد الأمثلة على البحث في الإعلان الصحفي لشركة Solos على ما يلي: “ما الذي أبحث عنه، وما هي التكلفة؟ هل هناك سعر أفضل في مكان آخر؟”.

وتحصل AirGo Vision على إطارات قابلة للتبديل، مما يعني أنه يمكنك تحديد إذا كنت تريد نظارات ذكية بكاميرا أمامية أم دون كاميرا.

ويمنحك ضوء الإشعارات LED المدمج وميضًا منفصلًا لإعلامك بأن لديك تنبيهًا. وتقول Solos إن التنبيهات المرئية قد تكون مفيدة في البيئة الصاخبة حيث يمكن تفويت الإشعارات، والبيئة الهادئة حيث يوقف الشخص تشغيل الإشعارات، كما أنها مفيدة للمستخدمين الذين قد يعانون صعوبة في السمع.

ولا تعد AirGo Vision أول تجربة لشركة Solos في النظارات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وكشفت الشركة عن نظارات Solos AirGo3 الذكية مع ChatGPT في معرض CES 2024.

وتستخدم AirGo3 الصوت لتتيح لك التحدث مع ChatGPT، في حين تتيح لك نظارات AirGo Vision البحث عن المعلومات باستخدام المدخلات المرئية.

وتطرح الشركة AirGo Vision في وقت لاحق من هذا العام مع ثلاثة أنماط من إطارات LED المقرر إطلاقها في شهر يوليو.