OpenAI تكشف عن CriticGPT لتحسين مراجعة الأكواد البرمجية

قدمت شركة OpenAI نموذجًا جديدًا يُدعى CriticGPT، الذي تقول إنه يمكنه المساعدة في تحديد الأخطاء في مخرجات الأكواد من روبوت ChatGPT.

ويعتمد CriticGPT على نموذج GPT-4، وتزعم OpenAI أن النموذج الجديد قد أظهر أداءً متقدمًا، وأظهر قدرته في تعزيز أداء البشر في مهام مراجعة الأكواد، عوضًا عن استبدالهم.

وتهدف مبادرة OpenAI إلى تحسين عملية “التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية” (RLHF) لضمان جودة عالية وموثوقية كبيرة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد نماذج GPT-4 التي تشغل إصدارات ChatGPT المتاحة للعامة بنحو كبير على عملية RLHF لضمان أن تكون مخرجاتها موثوقة وتفاعلية. حتى الآن، كانت هذه العملية يدوية، وتعتمد على قوة المدربين البشر، الذين يقيّمون استجابات ChatGPT لتحسين أداء النموذج.

ومع إطلاق CriticGPT، يمكن الآن لشركة OpenAI نقد إجابات ChatGPT ذاتيًا، مما يعالج المخاوف بشأن أن يصبح الروبوت الذكي متقدمًا للغاية على العديد من المدربين البشريين.

ودربت OpenAI نموذج CriticGPT اعتمادًا على مدربين قدموا تغذية راجعة بعد إدخال أخطاء متعمدة في الأكواد البرمجية التي يولدها ChatGPT. وقد كانت النتائج واعدة بحسب الشركة، إذ فضل المدربون نقد CriticGPT بنسبة تصل إلى 63%، بفضل قدرة الأداة في تقليل الانتقادات البسيطة والهلوسات.

ويشكّل CriticGPT خطوة هامة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر أداة تلقائية لتقييم جودة مخرجات هذه النماذج. ومع استمرار تطويره، يمكن لـ CriticGPT أن يؤدي دورًا هامًا في تسريع عملية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحسين موثوقيتها وكفاءتها.