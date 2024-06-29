هونر: الذكاء الاصطناعي عديم القيمة دون خصوصية البيانات

قال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة الهواتف الذكية الصينية هونر، إن قوة الذكاء الاصطناعي لا قيمة لها دون حماية بيانات المستخدم.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي أعلنت فيه آبل هذا الشهر أنها تبدأ بطرح أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة عبر أجهزة معينة في الولايات المتحدة هذا الخريف.

وتوفر هونر بعض وظائف الذكاء الاصطناعي، مثل السماح للمستخدمين بفتح الرسائل النصية والإشعارات الأخرى بمجرد النظر إليها، أو التخلص من خطوات النسخ واللصق عن طريق ربط التطبيقات المشابهة لتطبيق Yelp مباشرةً بتطبيقات التنقل أو نقل الركاب.

وكشفت هونر هذا الأسبوع في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في شنغهاي عن أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي للكشف عن استخدام التزييف العميق في مقاطع الفيديو، ولمحاكاة العدسات التي قد تقلل من قصر النظر أثناء استخدام الشاشة لساعات طويلة.

وأكد تشاو أن نهج الشركة هو إبقاء عمليات الذكاء الاصطناعي التي تتضمن بيانات شخصية مقتصرة على الهاتف الذكي.

ويعرف هذا النهج أيضًا باسم الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز، ويتناقض مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم الحوسبة السحابية لتشغيلها.

وقال تشاو: “دون أمن البيانات وحماية خصوصية المستخدم، يصبح الذكاء الاصطناعي عديم القيمة. لقد كان هذا دائمًا أحد عروض القيمة التي نقدمها. نقول إن بيانات المستخدم لا تترك الجهاز. هذا مبدأ نلتزم به”.

وأوضحت آبل أن نظامها للذكاء الاصطناعي Apple Intelligence يستخدم المعالجة عبر الجهاز ويعتمد على النماذج المستندة إلى الخادم للطلبات المعقدة. وقالت آبل إن الحوسبة السحابية الخاصة الجديدة لا تخزن أبدًا بيانات المستخدم.

وتقول هونر إنها طورت ذاتيًا الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز، وتعمل الشركة مع بايدو وجوجل لبعض مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويعتقد تشاو أن الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز مفيد من خلال قدراته وتمكينه للمستهلكين، إذ يوفر للمستهلكين دعمًا إضافيًا ويساعدهم في التفاعل مع عالم الذكاء الاصطناعي المستقبلي.

وأشار تشاو إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT من OpenAI، تتطلب طاقة حوسبة بكميات كبيرة تتجاوز بكثير قدرة بطارية هاتف ذكي واحد، مما يعني الحاجة إلى استخدام السحابة، مما يثير تساؤلات بخصوص أمان نقل البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هونر إن تحقيق التوازن بين قدرات الذكاء الاصطناعي واستخدام الطاقة وخصوصية البيانات يعد تحديًا كبيرًا للمصنعين.