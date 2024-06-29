ميتا تسعى إلى تغيير طريقة البرمجة بالذكاء الاصطناعي

كشفت ميتا عن مترجم النموذج اللغوي الكبير Large Language Model Compiler، وهو بمنزلة مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة القوية المفتوحة المصدر المصممة لتحسين التعليمات البرمجية وإحداث ثورة في تصميم المترجم.

ويتمتع هذا الابتكار بالقدرة على تغيير طريقة تعامل المطورين مع تحسين التعليمات البرمجية، مما يزيد السرعة والكفاءة والفعالية من ناحية التكلفة.

وفي تدوينة، يوضح فريق أبحاث الأنظمة في ميتا أن تدريب النماذج اللغوية الكبيرة هو مهمة كثيفة الاستخدام للموارد ومكلفة للغاية وتتضمن جمعًا مكثفًا للبيانات وأعدادًا كبيرة من وحدات معالجة الرسومات.

ونتيجة لذلك، تعد هذه العملية مكلفة للعديد من المنظمات والباحثين. ويعتقد الفريق أن النماذج اللغوية الكبيرة قد تساعد في تبسيط عملية تدريب النموذج اللغوي الكبير من خلال استخدامها في تحسين التعليمات البرمجية والمترجم، مما يشير إلى عملية تعديل أنظمة البرمجيات لجعلها تعمل بكفاءة كبرى أو تستخدم موارد أقل.

وقال الباحثون إن فكرة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة لتحسين التعليمات البرمجية والمترجم هي فكرة لم تستكشف بطريقة كافية.

وشرع الباحثون في تدريب مترجم النموذج اللغوي الكبير Large Language Model Compiler على مجموعة ضخمة مكونة من 546 مليار رمز مميز لمشروع LLVM بهدف جعله قادرًا على فهم التمثيلات الوسيطة للمترجم ولغة التجميع وتقنيات التحسين.

وكتب باحثو ميتا أن الفهم المعزز لمترجم النموذج اللغوي الكبير Large Language Model Compiler لهذه التقنيات يسمح له بأداء المهام التي لم يكن من الممكن فعلها في السابق إلا عن طريق البشر أو الأدوات المتخصصة.

وعلاوة على ذلك، يزعم باحثو ميتا أن مترجم النموذج اللغوي الكبير Large Language Model Compiler قد أظهر كفاءة كبيرة في تحسين حجم التعليمات البرمجية، إذ حقق مقدار 77 في المئة من إمكانية التحسين لبحث الضبط التلقائي في تجاربهم.

ويقول الباحثون إن هذا يظهر قدرته على تقليل أوقات تجميع التعليمات البرمجية وتعزيز كفاءة التعليمات البرمجية عبر التطبيقات المختلفة.

وحقق مترجم النموذج اللغوي الكبير Large Language Model Compiler نتائج واعدة عند مواجهة مهام تفكيك التعليمات البرمجية، وسجل معدل نجاح قدره 45 في المئة في التفكيك، مع تطابقات تامة بمقدار 14 في المئة في مهام تحويل x86_64 و ARM مرة أخرى إلى LLMV-IR، مما يوضح إمكاناته لأداء مهام، مثل صيانة التعليمات البرمجية القديمة والهندسة العكسية للبرامج.

ويمهد مترجم النموذج اللغوي الكبير Large Language Model Compiler الطريق لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة للنموذج اللغوي الكبير في مجال تحسين التعليمات البرمجية والمترجمات.

ويعتقد فريق ميتا أن مترجم النموذج اللغوي الكبير Large Language Model Compiler يستطيع تحسين العديد من جوانب تطوير البرمجيات.

وقالت ميتا إنها تطلق مترجم النموذج اللغوي الكبير Large Language Model Compiler بموجب ترخيص تجاري متساهل، مما يعني أنه يمكن للباحثين الأكاديميين والشركات استخدامه وتكييفه بطريقة مناسبة.