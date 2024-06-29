ميتا تستعد لعرض نظارات الصور المجسمة الكاملة

قال مارك زوكربيرج إن شركة ميتا جاهزة تقريبًا لعرض أحدث نماذجها للواقع المعزز. وشوق الرئيس التنفيذي لنظارات الصور المجسمة الكاملة القادمة خلال مقابلة مع اليوتيوبر كين سوتر، المعروف أيضًا باسم Kallaway.

وقال زوكربيرج: “كل شخص عرضت عليه النظارة حتى الآن، كان رد فعله الانبهار. أتطلع إلى إظهارها لعدد أكبر من الأشخاص”.

ومن المحتمل أن تعرض ميتا نسختها الأولى من نظارات الواقع المعزز الحقيقية، وهو مشروع يشار إليه داخليًا باسم Orion، في الخريف خلال مؤتمر Connect السنوي، حسبما أفاد موقع Business Insider سابقًا.

ومن غير المتوقع أن تكون النظارات متاحة للشراء لبعض الوقت، مع أن عرض التكنولوجيا المتقدمة قد يثير ضجة بخصوص استثمار ميتا المستمر بهذا المجال.

وقال زوكربيرج: “نحن نركز على بناء النسخة الاستهلاكية الكاملة من النظارة بدلًا من بيع النموذج الأولي”.

وكشف زوكربيرج أن النموذج الأولي ليس أنيقًا، إذ يأتي النموذج الأولي مع إطارات سميكة لاستيعاب تقنية الواقع المعزز.

وأكد زوكربيرج للمستهلكين أنها نظارات وليست نظارة رأس، مثل كويست أو فيجين برو الجديدة من آبل.

وقال أندرو بوسورث، رئيس قسم التكنولوجيا في ميتا ورئيس قسم مختبرات الواقع Reality Labs، في العام الماضي إن نظارات الواقع المعزز القادمة قد تكون أكثر التقنيات تقدمًا على هذا الكوكب في مجالها.

ونظرًا إلى تجاوز طلب نظارات راي بان الذكية التوقعات، فقد ركزت الشركة على إدماج القدر الأكبر الممكن من تقنية الواقع المعزز في النظارة مع الحفاظ على الشكل الأفضل للنظارات الحديثة، وفقًا لتصريحات زوكربيرج.

وقال: “كنت أعتقد سابقًا أننا بحاجة إلى الصور المجسمة الكاملة، مع أن الذكاء الاصطناعي حقق قفزات كبيرة لدرجة أنني أعتقد أنه حتى المنتج البسيط قد يتمتع بجاذبية كبيرة قريبًا”.

وضخت ميتا المليارات في قسم مختبرات الواقع Reality Labs على مر السنين، وهو القسم المسؤول عن جهودها في بناء منتجات متقدمة، ويشمل ذلك أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز القابلة للارتداء وبرمجيات الميتافيرس. وحذر زوكربيرج من أن الأمر قد يستغرق سنوات لبدء تحقيق عوائد.