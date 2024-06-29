ما المزايا الجديدة القادمة إلى AirPods Pro في iOS 18؟

يوفر نظام iOS 18 القادم من آبل مزايا عديدة واستثنائية لهواتف آيفون المتوافقة، بالإضافة إلى المزايا الجديدة الخاصة بسماعات AirPods Pro التي ستعزز تجربة الاستماع واستخدام السماعات.

ستصل المزايا الجديدة القادمة إلى سماعات AirPods Pro في هذا الخريف عند إطلاق الإصدار النهائي من نظام iOS 18 لجميع مستخدمي هواتف آيفون المتوافقة، وسنذكر فيما يلي أبرز هذه المزايا والتحديثات:

1- إيماءات الرأس:

في نظام iOS 18 ستتمكن من التحكم في سماعات AirPods Pro باستخدام إيماءات الرأس؛ إذ سيتمكن المستخدم من تحريك رأسه إلى الأعلى وإلى الأسفل، أو هزه من اليسار إلى اليمين، للرد على مكالمة أو رفضها.

كما سيتمكن المستخدم من التفاعل مع المساعد الشخصي سيري باستخدام إيماءات الرأس الجديدة؛ إذ يمكن استخدام هذه الإيماءات للإجابة بنعم أو لا عند الرد على سيري، وتُسهل هذه المزية تنفيذ عدة مهام، مثل: التفاعل مع الرسائل وإدارة الإشعارات والرد على المكالمات، وغير ذلك.

2- عزل الصوت:

تتضمن هواتف آيفون مزية عزل الصوت (Voice Isolation) التي تجعل الصوت أكثر وضوحًا في أثناء إجراء المكالمات، حتى عند الوجود في بيئة مليئة بالضجيج، لكن في نظام iOS 18 أضافت آبل مزية عزل الصوت في سماعات ‌AirPods Pro‌ للتقليل من أصوات الخلفية العالية.

في أثناء إجراء مكالمة، تلتقط الميكروفونات الموجودة في AirPods Pro عادةً مجموعة كبيرة من الأصوات من البيئة المحيطة بالمستخدم، مثل: صوت الرياح، ولكن مع مزية عزل الصوت، سيميز التعلم الآلي هذه الأصوات، ويحجب أي ضوضاء محيطة، ويعطي صوتَك الأولوية ليكون واضحًا.

3- الصوت المكاني المخصص:

ستتوفر مزية الصوت المكاني المخصص مع التتبع الديناميكي للرأس في كلٍ من AirPods (الجيل الثالث)، و AirPods Pro، و AirPods Max؛ مما يوفر صوتًا غامرًا عند الاستماع إلى الموسيقا أو مشاهدة المحتوى المرئي.

وعند استخدام AirPods Pro سيحصل اللاعبون على أفضل زمن وصول للصوت في أثناء اللعب بالألعاب في هاتف آيفون، بالإضافة إلى التمتع بجودة صوت مُحسّنة عند الدردشة مع الزملاء في الفريق واللاعبين الآخرين، وسيتمكن مطورو الألعاب كذلك من إدماج مزية الصوت المكاني في ألعابهم للحصول على تجربة صوتية فضلى.

4- التحكم في الصوت التكيفي:

يتضمن الجيل الثاني من AirPods Pro مزية تسمى (الصوت التكيفي) Adaptive Audio التي تضبط الصوت وتلغي الضوضاء بناءً على الأصوات في البيئة المحيطة بالمستخدم.

في iOS 18، أضافت آبل قائمة جديدة لتخصيص الصوت التكيفي تتيح للمستخدم ضبط الإعدادات يدويًا للسماح بضوضاء أكثر أو أقل.