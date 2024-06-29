كيفية تلخيص مكالمات زوم بالذكاء الاصطناعي

تتطور منصة الاجتماعات الافتراضية الشهيرة زوم (Zoom) بنحو مستمر، وفي المدة الأخيرة ركزت الشركة في إضافة مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المكالمات المرئية والاجتماعات الافتراضية في منصة زوم. ومن المزايا الحديثة التي أضيفت إلى هذه المنصة، مزية AI Companion لتلخيص المكالمات بالذكاء الاصطناعي.

إليك المزيد من التفاصيل حول مزية AI Companion وكيفية استخدامها لتلخيص المكالمات بالذكاء الاصطناعي:

أولًا: ما مزية AI Companion في منصة زوم؟

AI Companion هي واحدة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في منصة زوم، يمكنها تلخيص الاجتماعات وتدوين الملاحظات المهمة لحظيًا في أثناء الاجتماع. كما يمكن لمزية AI Companion اكتشاف اللغة المستخدمة في أثناء الاجتماع تلقائيًا، بغض النظر عن مكان المشاركين في الاجتماع، فهي تدعم 36 لغة، منها: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية.

هذه المزية ليست متاحة للجميع، وهي حصرية للمشتركين في الخطط الاحترافية التي تبدأ أسعارها من 13 دولارًا شهريًا.

ثانيًا: كيفية استخدام مزية AI Companion لتلخيص مكالمات زوم:

يمكن استخدام مزية AI Companion لتلخيص جميع المكالمات التي تُجريها عبر منصة زوم باتباع الخطوات التالية:

عند البدء بالاجتماع يمكن للمضيف تفعيل AI Companion، بالنقر فوق زر (AI Companion) الذي يظهر في الجهة السفلية في شريط أدوات التحكم في الاجتماع. بعد تفعيل المزية سيظهر القسم الخاص بها في الجهة الجانبية من شاشة الاجتماع الرئيسية، وفي قسم (?Who can ask questions to AI Companion) يمكن للمضيف اختيار من يمكنه التفاعل مع AI Companion؛ إذ يمكن للمضيف السماح لجميع المشاركين في الاجتماع بالتفاعل مع هذه المزية أو بعضهم. انقر فوق زر (ابدأ) Start لتبدأ المزية بتحليل المحادثات الجارية في الاجتماع. ستبدأ المزية بإنشاء ملخص للاجتماع، وسيرى المشاركون إخطارًا يبلغهم أن مزية AI Companion نشطة. يمكن استخدام AI Companion أيضًا للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالاجتماع، فإذا وصلت متأخرًا؛ فتحدث مع AI Companion للحصول على ردود لحظيًا مما يساعدك في متابعة المناقشة. بعد انتهاء الاجتماع يمكنك العودة إلى ملخصات الاجتماعات لتذكر المواضيع التي تحدث عنها أعضاء الفريق، أو استرجاع ملاحظة أو معلومة مهمة ذُكرت في أثناء الاجتماع.