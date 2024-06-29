جوجل تكشف عن نماذج الذكاء الاصطناعي Gemma 2

أعلنت جوجل الإصدارات الجديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخفيفة المفتوحة المصدر Gemma 2، وقد حسّنتها الشركة اعتمادًا على هندسة جديدة لتحقيق أداء عالٍ وكفاءة غير مسبوقة، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وتأتي نماذج Gemma 2 بحجمين قدرهما 9 مليارات و27 مليار معلمة. وتزعم الشركة أن هذا الجيل الجديد أكثر كفاءةً في الاستدلال، ويقدم أداءً أفضل من النموذج الأول لـ Gemma.

وتزعم جوجل أن النموذج الكبير الذي يضم 27 مليار معلمة يقدم أداءً مماثلًا للنماذج التي يتجاوز حجمها أكثر من الضعف، في حين أن النموذج الصغير الذي يضم 9 مليارات مَعلمة يتفوق على نموذج Llama 3 8B والنماذج المفتوحة المصدر المماثلة.

وفي الأشهر المقبلة، تخطط جوجل لإطلاق نموذج Gemma 2 بحجم قدره 2.6 مليار مَعلمة، وسيكون أكثر ملاءمة لمهام الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية.

ومن الجدير بالذكر، أن المَعلمات (Parameters) هي المتغيرات في نماذج الذكاء الاصطناعي، وتستخدم لقياس حجم النماذج وقدراتها.

ويمكن استضافة النموذج الجديد Gemma 2 على وحدة معالجة رسومات واحدة من نوع NVIDIA A100 80GB Tensor Core أو NVIDIA H100 Tensor Core أو رقاقة واحدة من رقاقات الذكاء الاصطناعي من جوجل TPU، مما يقلل تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويمكن أيضًا تشغيل النماذج على وحدات معالجة الرسومات في الحواسيب المكتبية من نوع NVIDIA RTX أو GeForce RTX عبر مكتبة Hugging Face Transformers.

وابتداءً من الشهر المقبل، يمكن لعملاء خدمات جوجل السحابية استخدام Gemma 2 عبر منصة الذكاء الاصطناعي Vertex AI، كما يمكن للمطورين الآن تجربة النماذج الجديدة عبر Google AI Studio.

وتتيح جوجل نماذج Gemma 2 مجانًا، ويمكن للباحثين الأكاديميين التقدم لتجربتها من أجل البحوث الأكاديمية.