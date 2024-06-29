جوجل تكشف عن عدد كبير من ترقيات Vertex AI

أعلنت جوجل حصول Vertex AI على نماذج وتحديثات جديدة للمساعدة في منع التطبيقات والخدمات نشر معلومات غير دقيقة.

وتسمح منصة التطوير السحابية Vertex AI للشركات ببناء خدمات باستخدام التعلم الآلي ونماذج اللغات الكبيرة.

وتشتهر جوجل بروبوت الدردشة Gemini الموجه للمستهلك، مع أنها تقدم أيضًا حلولاً للشركات من خلال منصة الذكاء الاصطناعي المناسبة للمؤسسات Vertex AI.

وأجرت جوجل تغييرات على نماذجها الداخلية، ويشمل ذلك نقل Gemini 1.5 Flash من المعاينة العامة إلى التوفر العام.

ويعد Gemini 1.5 Flash أسرع نموذج Gemini في واجهة برمجة تطبيقات جوجل، إلى جانب كونه بديلًا فعالًا من ناحية التكلفة لنموذج Gemini 1.5 Pro.

وأطلقت جوجل نموذجها الحديث لتوليد الصور Imagen 3 للمعاينة لعملاء Vertex AI. وتتضمن بعض النقاط البارزة في هذا النموذج زيادة سرعة التوليد بمقدار 40 في المئة وتوليد مجموعات من الأشخاص بصورة واقعية ودعم اللغات المتعددة ومزايا أمان مدمجة.

وبعد طرح التوفر العام لميزة Grounding with Google Search في شهر مايو، أعلنت جوجل حصول العملاء على خيار تحسين نتائج الذكاء الاصطناعي لخدماتهم من خلال مجموعات بيانات متخصصة تابعة لجهات خارجية.

وتسمح ميزة Grounding with Google Search للنماذج باسترداد المعلومات المباشرة من الإنترنت.

وتقول جوجل إن الخدمة تستخدم بيانات من مقدمي خدمات، مثل Moody’s و MSCI و Thomson Reuters و ZoomInfo، مع إتاحة إمكانية الربط بمجموعات بيانات الطرف الخارجي في الربع الثالث من هذا العام.

وتعد هذه واحدة من المزايا الجديدة العديدة التي تطورها جوجل لتشجيع المؤسسات على اعتماد تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي المناسبة للمؤسسات من خلال تقليل عدد المرات التي تنشر فيها النماذج معلومات مضللة أو غير دقيقة.

وأعلنت جوجل أيضًا الوضع العالي الدقة Grounding with High Fidelity الذي يسمح للمؤسسات بالحصول على معلومات للمخرجات الناتجة من مجموعات بيانات الشركة بدلًا من المعرفة العالمية لنماذج Gemini لضمان مستويات عالية من الواقعية.

ويعمل الوضع العالي الدقة Grounding with High Fidelity من خلال إصدار متخصص من Gemini 1.5 Flash، وهو متاح الآن للمعاينة عبر أداة تجارب Vertex AI.

ووسعت جوجل أيضًا ميزة البحث المتجه Vector Search لدعم البحث المختلط، وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بالعثور على الصور من خلال الرجوع إلى رسومات مماثلة.

ويتوفر التحديث في المعاينة العامة ويسمح بإقران عمليات البحث القائمة على المتجهات مع عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية المستندة إلى النص لتحسين الدقة.

وتوفر ميزة Grounding with Google Search قريبًا أيضًا ميزة الاسترجاع الديناميكي التي تحدد تلقائيًا إذا كان يجب الحصول على المعلومات من مجموعات البيانات المنشأة في Gemini أو بحث جوجل للمطالبات التي قد تتطلب موارد محدثة باستمرار.

وقد تساعد القدرة على التحكم في مصادر معلومات نماذج الذكاء الاصطناعي في تحسين السمعة التي اكتسبتها مزايا البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من جوجل حتى الآن.

وبعد إبرام صفقة للوصول إلى بيانات ريديت لتدريب الذكاء الاصطناعي في شهر فبراير، تعرضت ميزة AI Overviews من جوجل للسخرية لتقديم توصيات غريبة بناءً على منشورات ريديت القديمة.