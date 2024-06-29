جوجل تختبر أداة Google Vids لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل إطلاق خدمة إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي Google Vids للاختبار لأعضاء منصة Workspace Labs.

وتُعد Google Vids أداة لإنشاء مقاطع الفيديو اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي. ووفقًا للشركة، فإن هدف الأداة إنشاء مقاطع الفيديو في بيئات العمل.

وفي الأساس، تعمل الأداة بطريقة عمل مولّدات الفيديو الأخرى، ولكن تركيزها على بيئة العمل يمنحها قدرات إضافية في عملية إنشاء الفيديو.

يمكن للمستخدمين المشتركين في Workspace Labs الآن اختبار Google Vids، واستخدامها لإنشاء مقاطع فيديو لأغراض مختلفة، مثل توضيح عملية تدريب الموظفين لمختلف المناصب، أو وصف الحياة اليومية لأقسام الشركة المختلفة، أو عرض إنجازات الأقسام. وفي كافة الحالات، تُخرج الأداة المقاطع بأسلوب احترافي.

ومثل الأدوات المماثلة الأخرى، يبدأ المستخدمون تشغيل الأداة بكتابة نص يصف الفكرة. ووفقًا لجوجل، يجب أن يصف النص “الفكرة مع الهدف والجمهور والطول”.

واستنادًا إلى النص المُدخل، سيتمكن التطبيق عبر آليات الذكاء الاصطناعي من إنشاء لوحة عمل لإنشاء المقطع المراد وتعديله، وبمجرد أن يختار المستخدمون الشكل الذي يريدونه من اقتراحات التطبيق، سيتيح التطبيق كافة أجزاء الفيديو في مسودة أولية مع مشاهد مقترحة من ملايين مقاطع الفيديو الجاهزة والصور العالية الجودة التي يمكن تضمينها بسهولة داخل الفيديو.

ويمكن أيضًا إضافة صوت خاص أو صوت افتراضي مولّد إلى الفيديو خلال هذه المرحلة، أو إضافة نقاط أخرى محددة، واختيار نمط محدد للفيديو.

ويعمل التطبيق الجديد Google Vids مع تطبيقات جوجل الحالية مثل المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات ويتكامل معها، وتقول الشركة إن التطبيق يمكن أن يكون مساعدًا شاملًا للفيديو من ناحية الكتابة والإنتاج والتحرير في حزمة واحدة.

وتخطط جوجل بعد انتهاء المرحلة التجريبية لجعل الأداة جزءًا من حزمة Gemini for Workspace.