تيك توك تستعد لتحدي حدث أمازون Prime Day

تستعد تيك توك لتحدي حدث أمازون Prime Day في شهر يوليو، إذ أعلنت الشبكة الاجتماعية أن TikTok Shop يعقد حدث مبيعات Deals For You Days في الولايات المتحدة بدءًا من تاريخ 9 يوليو.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان أمازون أن مبيعات Prime Day السنوية ستقام يومي 16 يوليو و 17 يوليو.

وأدى نجاح Prime Day إلى تقليد تجار التجزئة الآخرين للحدث من أجل المنافسة.

وتقول تيك توك إن حدث المبيعات يقدم عروضًا على منتجات الموضة والجمال والترفيه والديكور والكتب والمزيد.

ومثل مبيعات Prime Day، يقدم TikTok Shop عروضًا حصرية على منتجات مختارة. ويقدم حدث المبيعات مبيعات حصرية على منتجات L’Oréal Paris و Maybelline New York و NYX Professional Makeup و Our Place و Too Faced و Zwilling USA.

وخلال حدث المبيعات، تشارك العلامات التجارية والتجار في تحديات المحتوى لمقاطع الفيديو القصيرة وأحداث التسوق المباشرة، إذ يمكنهم التفاعل مع المتابعين وعرض منتجاتهم المفضلة. وتقدم الأحداث المباشرة حسومات على المنتجات الشهيرة في الوقت الفعلي.

وتراهن تيك توك على جهودها في مجال التجارة الإلكترونية وتهدف إلى زيادة حجم أعمالها في TikTok Shop في الولايات المتحدة بمقدار عشرة أضعاف لتصل إلى 17.5 مليار دولار هذا العام.

ومن خلال حدث الصفقات القادم هذا، تتطلع تيك توك إلى المشاركة في أحد أكبر أحداث المبيعات في الولايات المتحدة.

ويبدو أن هذا الحدث المحدد يستهدف أمازون، مع أن TikTok Shop يتطلع أيضًا إلى التغلب على الشركات المملوكة للصين، مثل Temu و Shein.

وفي العام الماضي، ذكرت وكالة بلومبرغ أنه من المتوقع أن تجمع تيك توك نحو 20 مليار دولار من إجمالي قيمة البضائع العالمية في عام 2023 وأن غالبية المبيعات تمت في جنوب شرق آسيا.

وتستثمر المنصة الآن بتحقيق هذا النجاح في الولايات المتحدة. ولا تعد طموحات تيك توك لمنتج التجارة الإلكترونية مفاجئة، إذ من المتوقع أن تزيد مبيعات التجارة الاجتماعية في السنوات القليلة المقبلة.

ووفقًا لتوقعات eMarketer، من المتوقع أن تتضاعف مبيعات التجارة الاجتماعية إلى 144.5 مليار دولار بحلول عام 2027 من 67 مليار دولار في عام 2023.