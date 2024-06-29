تحديثات جديدة في تطبيق كروم لتسهيل عملية البحث من الأجهزة المحمولة

أصبح الكثيرون يعتمدون كليًا على الهاتف المحمول لأداء العديد من المهام وخاصة البحث عبر الإنترنت، وهذا يتطلب أن تكون عملية البحث سلسة تمامًا كما لو كانت باستخدام الحاسوب الشخصي أو المكتبي، لذلك أعلنت شركة جوجل قبل عدة أيام مجموعة تحديثات جديدة لتطبيق جوجل كروم المتاح لنظامي التشغيل أندرويد و iOS لتسهيل عملية البحث من الهاتف أو الجهاز اللوحي.

وفيما يلي سنذكر التحديثات الجديدة في تطبيق كروم التي ستُسهّل عملية البحث عبر الإنترنت من الأجهزة المحمولة:

1- مزية الإجراءات السريعة:

لتسهيل عملية البحث عن الأماكن المحلية كالمطاعم والمتاجر؛ أضافت جوجل أزرارًا جديدة لتنفيذ إجراءات سريعة في تطبيق كروم، مثل: الاتصال بالمطعم أو المتجر، والحصول على الاتجاهات وقراءة التعليقات بسرعة، وستظهر هذه الأزرار في شريط البحث عند البحث عن مطعم أو متجر محلي.

أصبحت هذه المزية متاحة الآن في تطبيق كروم المتاح لمُستخدمي أجهزة أندرويد، وستتوفر لمُستخدمي آيفون في هذا الخريف.

2- شريط العناوين المُعاد تصميمه:

حدّثت جوجل تصميم شريط العناوين في تطبيق كروم لأجهزة آيباد والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد للاستفادة من أحجام الشاشات الكبيرة، فعند استخدام شريط العناوين المعاد تصميمه، سيبقى موقع الويب الذي تعمل عليه في الوقت الحالي مرئيًا دائمًا أسفل القائمة المنسدلة الخاصة بشريط العناوين لتسهيل العودة إليه.

3- مزية اقتراحات الاختصارات:

تساعد مزية اقتراحات الاختصارات الجديدة في كروم في الانتقال إلى موقع ويب استنادًا إلى ما تكتبه عادةً للوصول إلى هناك، على سبيل المثال: إذا كنت تكتب عادةً كلمة “مواعيد” لمعرفة أوقات انطلاق حافلة المدينة؛ ستظهر “حافلة المدينة” الآن في الجهة العلوية من اقتراحات البحث الخاصة بك عندما تبحث عن كلمة “مواعيد”، وهذه المزية أصبحت الآن متوفرة في تطبيق كروم لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

4- إظهار عمليات البحث الشائعة في كروم في هواتف آيفون:

إذا كنت بحاجة إلى بعض الأفكار عند البحث في الويب؛ فبإمكانك استلهام الأفكار الجديدة من اقتراحات البحث الشائعة (trending search) التي ستظهر الآن في شريط العناوين في تطبيق كروم المتاح لمُستخدمي هواتف آيفون، وهي مزية متاحة سابقًا لأجهزة أندرويد.

ستظهر هذه الاقتراحات أسفل عمليات البحث الأخيرة التي أجريتها عندما تنقر على شريط العناوين في صفحة علامة التبويب الجديدة (New Tab).

5- بطاقات رياضية جديدة في موجز Discover:

عندما يلعب فريقك الرياضي المفضل مباراة جديدة ستصلك تحديثات تلقائية حول كيفية سير المباراة إذا كنت قد تابعت الفريق أو أعربت عن اهتمامك به في الماضي؛ إذ أصبحت بطاقات الأحداث الرياضية المباشرة في موجز Discover في كروم متوفرة في صفحة علامة التبويب الجديدة (New Tab) لنظامي التشغيل iOS وأندرويد.