بايدو تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متقدم

كشفت شركة البحث الصينية العملاقة بايدو عن نسخة مطورة من نموذج الذكاء الاصطناعي المسمى Ernie 4.0 Turbo وذكرت أن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي التوليدي قد وصل إلى 300 مليون مستخدم حتى الآن.

وأصدرت الشركة النموذج للحفاظ على مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني التنافسي بصفته ترقية مهمة لنموذج Ernie 4.0 الذي أطلقته الشركة في شهر أكتوبر.

ويعتمد النموذج على نموذج لغوي كبير طورته بايدو داخليًا يسمى ERNIE، أو تعزيز التمثيل من خلال تكامل المعرفة.

وقال وانغ هايفنغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، إن نسخة الهاتف المحمول من روبوت الدردشة تجاوزت مليون مستخدم خلال يوم واحد من الإصدار، و 100 مليون عميل بحلول نهاية عام 2023، و 300 مليون مستخدم منذ إطلاقها.

ويوفر Ernie 4.0 Turbo قدرات إضافية ملحوظة مقارنةً بنموذج Ernie 4 مع استجابات سريعة وقدرات تفكير معززة.

ويتاح Ernie 4.0 Turbo قريبًا عبر الويب والتطبيق للمستهلكين وكذلك عبر واجهة برمجة التطبيقات للمطورين.

وبالإضافة إلى الكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي المحدث، أطلقت بايدو PaddlePaddle 3.0، وهو إطار التعلم العميق للذكاء الاصطناعي.

وتوفر المنصة الجديدة تقنيات للمطورين، ويشمل ذلك المعالجة المتوازية وتحسين المترجم والتوافق عبر الأجهزة للنماذج الواسعة النطاق والتكامل لقدرات التدريب والاستدلال.

وقالت بايدو إن الإطار يدعم الآن أكثر من 14 مليون مطور و 370 ألف شركة ومؤسسة. وأضافت الشركة أنها استضافت أيضًا إنشاء ما يصل إلى 950 ألف نموذج للذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من إعلان OpenAI أنها تخطط لمنع الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات من الصين.

ولا يتوفر ChatGPT في الصين، مع أنه لا يزال بإمكان المطورين الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات من داخل الصين.

وأرسلت الشركة رسائل تحذيرية مفادها أنها تعتزم وقف هذا الوصول عن المناطق غير المدعومة بدءًا من تاريخ 9 يوليو.

وقال متحدث باسم OpenAI: “نتخذ خطوات إضافية لمنع الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات من المناطق التي لا ندعم فيها الوصول إلى خدمات OpenAI”.

ويؤدي هذا التقييد إلى زيادة أهمية منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي المحلية للمطورين المحليين.

وردًا على إعلان OpenAI، أطلقت بايدو وعلي بابا وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي حملات لجذب المطورين.

وأعلنت بايدو حصول مستخدمي خدمات OpenAI على رموز مميزة إضافية لنموذج Ernie 3.5 بناءً على استخدامهم لواجهة برمجة تطبيقات OpenAI لمساعدتهم في الانتقال.