أودي تضيف ChatGPT إلى مساعدها الصوتي

تعمل أودي على تحسين قدرات التحكم الصوتي داخل السيارة في النماذج الحالية والمستقبلية من خلال إضافة تكامل ChatGPT عبر خدمة Microsoft Azure OpenAI.

وأعلنت الشركة الألمانية إدماج ChatGPT في نظام المعلومات والترفيه اعتبارًا من الشهر المقبل.

وسيحصل أصحاب نحو مليوني سيارة صنعتها الشركة الألمانية منذ عام 2021 – على ChatGPT، إذا كانت السيارات مجهزة بنظام المعلومات والترفيه المعياري من الجيل الثالث MIB 3.

وتتلقى المركبات الجديدة، مثل Q6 e-tron، والنماذج المستقبلية ChatGPT بصفته إضافة إلى المساعد الصوتي للسيارة.

وتقول أودي إن أساس الميزة الجديدة هو حل Chat Pro من Cerence، وهو نتيجة شراكة الشركة مع مايكروسوفت في شهر يناير 2024.

ويستطيع سائقو أودي استخدام التحكم الصوتي المحسن لتشغيل أنظمة المعلومات والترفيه والملاحة وأنظمة تكييف الهواء كما كان من قبل، مع إمكانية طرح أسئلة المعرفة العامة والحصول على رد من ChatGPT.

وتقول العلامة التجارية إن القدرة على طلب المعلومات باستخدام اللغة الطبيعية تجعل القيادة آمنة نظرًا إلى عدم الحاجة إلى إبعاد أعيننا عن الطريق في أي وقت.

ويعيد مساعد أودي توجيه الاستفسارات إلى ChatGPT عندما لا يتمكن من الإجابة عنها بنفسه.

وتعد التجربة الشاملة سلسة بفضل التكامل مع مساعد أودي.

ومن أجل ضمان الخصوصية، تحذف جميع الأسئلة والأجوبة بعد معالجتها من السيارة، ولا يتمكن ChatGPT مطلقًا من الوصول إلى أي بيانات للسيارة.

ويمكن لشركة OpenAI تخزين استفساراتك بنفسها، وتَعِد أودي في المستقبل بأنك ستتمكن من طرح الأسئلة بخصوص السيارة، على سبيل المثال: هل ضغط الإطارات صحيح؟

وقال ماركوس كيث، نائب الرئيس للتصميم الداخلي والمعلومات والترفيه وتطوير الاتصال في أودي: “من خلال الإدماج السلس لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT في التحكم الصوتي، فإننا نجمع بين نقاط القوة في كلا التطبيقين. بالإضافة إلى مجموعة من وظائف التحكم الصوتي، يستفيد عملاؤنا الآن من الوصول البسيط والآمن إلى المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي. تُعد هذه هي الخطوة القادمة نحو تجربة المقصورة الفضلى في فئتها في سيارات أودي”.