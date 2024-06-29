أمازون تعزز تطوير الذكاء الاصطناعي

تكثف أمازون تطويرها لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظف المواهب الفضلى من الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي Adept مع ترخيص تقنياتها.

وعينت الشركة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Adept ديفيد لوان وعددًا قليلًا من أعضاء الفريق الموهوبين للغاية ضمن فريق وحدة الذكاء الاصطناعي العام.

ويشرف لوان على قسم الذكاء الاصطناعي العام المستقل في أمازون، ويقدم تقاريره إلى روهيت براساد، نائب الرئيس الأول وكبير العلماء الذي يشرف على وحدة الذكاء الاصطناعي العام في أمازون.

وتواجه أمازون منافسة شرسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يضيف المنافسان مايكروسوفت وجوجل مزايا جديدة بسرعة إلى منتجاتهما الأساسية مع منح الشركات أيضًا طرقًا إضافية للوصول إلى نماذج اللغات الكبيرة في العروض السحابية العامة.

وأطلقت وحدة السحابة في أمازون مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك نماذجها، وينظر إلى الشركة عمومًا على أنها متخلفة عن كبار المنافسين.

وضخت أمازون أيضًا مليارات الدولارات في أنثروبيك المنافسة لشركة OpenAI، وتخطط لإصلاح مساعدها الصوتي أليكسا بإصدار مدفوع جديد يتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي توليدي.

وعين براساد، الذي شغل سابقًا منصب كبير العلماء في أليكسا، في شهر أغسطس لتوجيه تطوير أمازون للذكاء الاصطناعي العام الذي يقترب من القدرات البشرية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة تنحي آدم سيليبسكي، رئيس AWS، عن منصبه، على أن يخلفه مات جارمان، رئيس قسم المبيعات والتسويق في AWS.

وتشتعل حروب المواهب في جميع أنحاء الصناعة، وعينت مايكروسوفت في شهر مارس مصطفى سليمان، أحد مؤسسي DeepMind والرئيس التنفيذي للشركة الناشئة Inflection AI.

وأحضرت مايكروسوفت العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في Inflection AI، إلى جانب ترخيص بعض تقنياتها.

وتأسست Adept في عام 2022 على يد مجموعة من مهندسي OpenAI وجوجل السابقين، وسرعان ما اجتذبت الشركة دعم مايكروسوفت وإنفيديا وبلغت قيمتها أكثر من مليار دولار في أوائل عام 2023.

وتعد Adept لاعبة في المجال المزدهر لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات ذكاء اصطناعي مجهزة لإكمال المهام المعقدة دون مساعدة بشرية.

وتطور الشركة الناشئة وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه تنفيذ إجراءات عبر جهاز الحاسوب نيابة عن المستخدم، مثل التنقل في صفحات الويب وتسجيل البيانات.

وتتجه أمازون إلى ترخيص تقنية Adept ونماذج الوسائط المتعددة وبعض مجموعات البيانات من أجل تسريع خريطة طريقها لبناء وكلاء رقميين يمكنهم أتمتة سير عمل البرامج. وتستخدم أمازون التكنولوجيا بموجب ترخيص غير حصري.

وقال براساد: “تتوافق خبرة Adept في تدريب النماذج المتعددة الوسائط وبناء وكلاء رقميين في العالم الحقيقي مع رؤيتنا لإسعاد العملاء من المستهلكين والمؤسسات من خلال حلول الذكاء الاصطناعي العملية”.

وأكدت Adept صفقة أمازون، وأشارت إلى أن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي يتطلب أموالًا إضافية، وقالت إن الصفقة تسمح لها بالتركيز على بناء الوكلاء.

وتواصل Adept العمل بصفتها شركة مستقلة بعد انضمام لوان وغيره من المسؤولين التنفيذيين إلى أمازون.