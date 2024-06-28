OpenAI تعقد شراكة مع مجلة تايم الأمريكية

أعلنت شركة OpenAI عقدها صفقة تمتد لعدة سنوات مع مجلة “تايم” الأمريكية من أجل الوصول إلى محتواها، وعرضه في منتجات الشركة، مثل روبوت ChatGPT.

وبموجب تلك الصفقة، ستحصل الشركة على إمكانية الوصول إلى كل أرشيف مجلة “تايم” الذي يمتد لأكثر من 100 عام.

وعند تضمين أي محتوى من المجلة في الإجابات، ستُبرز OpenAI ذلك المحتوى مرفقًا بإشارة ورابط يعود إلى المصدر الأصلي في موقع المجلة Time.com عبر الإنترنت.

وقال مارك هاورد، المدير التنفيذي للعمليات في المجلة الشهيرة: “طوال تاريخنا الممتد لـ 101 عام، تبنت مجلة تايم الابتكار لضمان تطور توصيل صحافتنا الموثوقة بالتوازي مع التكنولوجيا. هذه الشراكة مع OpenAI تعزز مهمتنا في توسيع الوصول إلى المعلومات الموثوقة على مستوى العالم، في حين أننا سنستمر بتبني طرق جديدة ومبتكرة لتقديم صحافتنا للجماهير العالمية”.

وأضاف براد لايتكاب، المدير التنفيذي للعمليات في OpenAI: “نتعاون مع تايم لجعل الوصول إلى المحتوى الإخباري أسهل من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، ولدعم الصحافة الموثوقة عبر تقديم الإسناد المناسب للمصادر الأصلية”.

وبالمقابل، ستتيح تلك الشراكة الإستراتيجية أيضًا لمجلة تايم الوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من OpenAI لتطوير منتجات جديدة، وتحسين عملها الصحفي.

وكانت شركة OpenAI قد أعلنت خلال الأشهر القليلة الماضية توقيع صفقات للوصول إلى المحتوى مع العديد من الشركات الإعلامية، ومنها “ذا أتلانتيك” و”فوكس ميديا” و”فاينانشال تايمز” و”أكسل سبرينغر”، ولا تُعلن القيمة المالية لتلك الصفقات.

وتتيح هذه الصفقات لشركة OpenAI استخدام محتوى هذه المؤسسات الإعلامية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في حين توفر لها OpenAI إمكانية الوصول إلى تلك النماذج الحديثة لتحسين عملها الإعلامي.