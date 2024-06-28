ون بلس تكشف عن جهازها اللوحي OnePlus Pad Pro

أعلنت شركة ون بلس رسميًا جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad Pro بمواصفات قوية وسعر تنافسي.

وتطرح الشركة الجهاز اللوحي الرائد بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي للإصدار الأساسي، في حين يصل سعر الإصدار الأغلى إلى نحو 500 دولار أمريكي، وقد أعلنت الشركة عزمها طرح الجهاز في السوق الصينية دون الإشارة إلى موعد محدد لإطلاقه في الأسواق العالمية، علمًا بأن الشركة تتيح أجهزتها اللوحية الأخرى على نطاق عالمي.

ويُعد الجهاز اللوحي OnePlus Pad Pro من أسرع الأجهزة اللوحية في السوق حاليًا، وهو أول جهاز لوحي بنظام أندرويد يحمل معالج سنابدراجون 8 جين 3، وهو أحدث معالج رائد من شركة كوالكوم، مما يجعل الجهاز الجديد يتفوق في الأداء على الجهاز اللوحي الرائد من سامسونج جالاكسي تاب S9 ألترا.

ويحتوي الجهاز اللوحي أيضًا على ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. وفيما يتعلق بالشاشة، فيأتي جهاز OnePlus Pad Pro بشاشة من نوع IPS LCD قياسها 12.1 إنشًا بدقة قدرها 3000×2120 بكسل، ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 900 شمعة، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Vision لتحسين جودة المواد المعروضة في الجهاز.

وفيما يتعلق بملحقات الجهاز، كشفت شركة ون بلس عن قلم Smart Stylus Pro الذي يقدم تجربة مشابهة للكتابة بالقلم الحقيقي على الورق، كما تتيح الشركة غطاءً مميزًا للجهاز، وغطاءً آخر به لوحة مفاتيح مدمجة.

ويتميز الجهاز اللوحي ببطارية كبيرة بسعة قدرها 9510 ميلي أمبير يمكن شحنها بقوة تصل إلى 67 واطًا، ونظام صوتي يعتمد على 6 سماعات خارجية.