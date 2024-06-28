ون بلس تكشف عن إصدار eSIM من ساعتها الذكية

قدمت ون بلس نموذجًا جديدًا لساعتها الذكية OnePlus Watch 2 يتميز بتصميم مختلف قليلًا للغلاف المصنوع من سبائك الألمنيوم مقارنةً بالغلاف المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ للنموذج الذي أطلقته في الأسواق العالمية في وقت سابق من هذا العام.

وتتشابه معظم المواصفات مع النموذج السابق، ويشمل ذلك شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 1.43 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا مع كثافة قدرها 326 نقطة في البوصة وسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

وتعمل الساعة بمعالجات Snapdragon W5 و BES2700BP مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 32 جيجابايت ومساحة تخزين من نوع eMMC قدرها 4 جيجابايت لنظام التشغيل في الوقت الحقيقي.

ويأتي هذا النموذج مزودًا بقرص ساعة معاد تصميمه مع علامات مقياس سرعة الدوران وحزام ساعة ذي نمط مختلف عن الساعة العادية.

وتعمل ساعة ون بلس الجديدة بنظام التشغيل ColorOS Watch 6.0 الذي يدعم الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد 8.0 أو الأحدث والأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS 13.0 أو الإصدارات الأحدث.

وزودت ون بلس الساعة بأكثر من 100 وضع للتمرين، ويشمل ذلك الكشف التلقائي عن التمارين لست تمارين.

ويوجد مستشعر التسارع ومستشعر الجيرسكوب ومستشعر مغناطيسي أرضي ومستشعر معدل ضربات القلب البصري ومستشعر الأكسجين في الدم ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر البارومتر، وهي مقاومة للماء والغبار.

ويعد دعم بطاقة الاتصال الإلكترونية eSIM الاتصالَ المستقل بمنزلة أحد التغييرات الرئيسية، بالإضافة إلى الاتصال عبر البلوتوث 5.3، ودعم NFC.

وتستمد الساعة الذكية الطاقة من بطارية بسعة قدرها 500 ميلي أمبير مع خاصية الشحن السريع VOOC بمقدار 100 في المئة في 60 دقيقة مع ما يصل إلى 4 أيام من الاستخدام في الوضع الذكي و 12 يومًا في وضع توفير الطاقة.

وزودت ون بلس الساعة بميكروفون ومكبرات صوت، وهي تدعم نظام تحديد المواقع الثنائي النطاق، وتأتي بأبعاد قدرها 47.6 ملم ×46.6 ملم ×12.1 ملم، وبوزن قدره 37 جرامًا.

وتأتي ساعة ون بلس الذكية الجديدة الداعمة لبطاقة الاتصال الإلكترونية eSIM بسعر قدره 250 دولارًا.