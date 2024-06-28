ون بلس تطلق هاتفها الجديد OnePlus Ace 3 Pro

أعلنت شركة ون بلس هاتفها الذكي الجديد OnePlus Ace 3 Pro الذي يأتي بمواصفات مميزة في كافة جوانبه المختلفة.

ويشبه هذا الهاتف هاتف OnePlus 12 الذي أطلقته الشركة في وقت سابق، وهو حاصل على تصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء.

وتطرح ون بلس هاتفها الجديد بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 من كوالكوم، مع سعة تخزين تصل إلى تيرابايت من نوع UFS 4.0، وذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت من نوع LPDDR5X، ويتمتع الجهاز بنظام تبريد متقدم.

ويحمل هاتف OnePlus Ace 3 Pro شاشة أمولد بسطوع يصل إلى 4500 شمعة، وبدقة قدرها 2780 × 1264 بكسلًا، وبكثافة بكسلات تصل إلى 450 بكسلًا لكل إنش، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهي متوافقة مع المحتوى المقدم بتقنيتي Dolby Vision و +HDR10.

وتدعم الشاشة تقنية Rain Touch 2.0 التي تحسن حساسية اللمس في الشاشة حتى عندما تكون مبتلة.

وتطلق الشركة هاتفها الجديد ببطارية متطورة تحمل اسم “Glacier Battery”، وهي توفر سعة قدرها 6,100 ميلي أمبير، وتستطيع الحفاظ على ما يزيد على 80% من سعتها الإجمالية بعد أربع سنوات من الاستخدام، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة قدرها 100 واط لشحن البطارية في غضون نصف ساعة، كما تزعم الشركة أن البطارية يمكنها الصمود حتى يومين من الاستخدام المتوسط.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وتطرح ون بلس هاتف OnePlus Ace 3 Pro بسعر يبدأ من 440 دولارًا أمريكيًا في السوق الصينية، ولم تُشِر الشركة حتى الآن إلى توفير الهاتف في الأسواق العالمية.