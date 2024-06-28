ميتا تختبر روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي عبر إنستاجرام

أعلنت ميتا أنها تبدأ بعرض شخصيات الذكاء الاصطناعي التي صنعها المبدعون من خلال استوديو الذكاء الاصطناعي AI studio عبر إنستاجرام، وتبدأ الاختبارات في الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان شركة التواصل الاجتماعي في الوقت نفسه الذي تطرح فيه شركة روبوتات الدردشة Character.AI قدرة المستخدمين على التحدث مع الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي عبر مكالمة.

وفي منشور على قناته الإذاعية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إلى أنه الشركة تميز روبوتات الدردشة هذه بوضوح على أنها ذكاء اصطناعي حتى يكون المستخدمون على علم بذلك.

وقال زوكربيرج: “نطرح اختبارًا مبكرًا في الولايات المتحدة من خلال استوديو الذكاء الاصطناعي AI studio حتى تتمكن من البدء برؤية الذكاء الاصطناعي من منشئي المحتوى المفضلين لديك والذكاء الاصطناعي القائم على الاهتمامات في الأسابيع المقبلة عبر إنستاجرام. تظهر هذه الروبوتات أساسًا في الرسائل في الوقت الحالي، وتصنف بوضوح على أنها ذكاء اصطناعي”.

وأضاف زوكربيرج: “يعد هذا الإصدار بمنزلة الإصدار التجريبي الأول لأنظمة الذكاء الاصطناعي هذه، لذا نواصل العمل على تحسينها وإتاحتها لأشخاص إضافيين قريبًا”.

وأشار زوكربيرج إلى أن ميتا عملت مع منشئي محتوى، مثل حساب الصور الهزلية المضحكة Wasted ومبدع التكنولوجيا Don Allen Stephenson III لطرح الإصدارات المبكرة من الروبوتات التي صنعها المبدعون.

في مقابلة نشرها زوكربيرج عبر قنواته الاجتماعية، توسع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في حالات استخدام الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي، قائلًا: “يجب أن يكون هناك الكثير من واجهات برمجة التطبيقات المختلفة لتعكس الاهتمامات المختلفة للأشخاص”.

وأضاف: “يتمثل جزء كبير من النهج في السماح لكل منشئ محتوى عبر المنصة بإنشاء ذكاء اصطناعي لمساعدته في التفاعل مع مجتمعه، إلى جانب السماح لكل شركة صغيرة بإنشاء ذكاء اصطناعي لمساعدتها في التفاعل مع العملاء”.

وقد يرغب منشئو المحتوى أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المعجبين لأنه ليس لديهم الوقت حاليًا للرد على جميع الرسائل الواردة.

واعترف زوكربيرج بأن الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي قد تصبح شكلًا فنيًا يتطور ويتحسن بمرور الوقت.

وتبدأ ميتا باختبار الميزة مع نحو 50 منشئًا ونسبة صغيرة من المستخدمين، ومن ثم تطرحها لعدد كبير من الأشخاص خلال الشهرين المقبلين، على أمل إطلاقها بالكامل بحلول شهر أغسطس.

وأعلنت ميتا أول مرة استوديو الذكاء الاصطناعي AI studio في العام الماضي في مؤتمر المطورين للسماح للشركات ببناء روبوتات دردشة مخصصة.