Ace LTE هي ساعة ذكية جديدة للأطفال من Fitbit، تحفز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و14 عامًا على ممارسة الرياضة وتوفر لهم مجموعة واسعة من الألعاب، ويمكن للطفل الوصول إلى الألعاب بعد مشي عدد معين من الخطوات، ويمكنه اللعب لمدة محدودة؛ إذ يمكنه اللعب لبضع دقائق فقط في كل مرة.

تحتوي هذه الساعة على شريحة eSIM وهي مزودة بتقنية LTE، حتى تتمكن أنت وطفلك من إرسال الرسائل النصية والاتصال ببعضكما، كما يمكنك تحديد موقع طفلك لحظيًا في خرائط جوجل.

إليك مراجعة شاملة لساعة Fitbit Ace LTE الذكية للأطفال لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها:

التصميم والشاشة:

تأتي ساعة Ace LTE الذكية بلونين، هما: الأخضر (Spicy Pebble) والرمادي (Mild Pebble)، وكلا الطرازين يحتويان على هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أزرار بلاستيكية وحزام من البوليستر مع مشبك بلاستيكي.

تأتي هذه الساعة في هيكل كبير الحجم؛ إذ تبلغ أبعادها 41 × 45 ملم، ومع ذلك فهي مناسبة للأطفال وسيشعرون بالراحة في أثناء ارتدائها واستخدامها.

تدعم هذه الساعة مقاومة الماء وفقًا لمعيار 5 ATM؛ مما يعني أنها قادرة على تحمل الغمر في الماء حتى عمق قدره 50 مترًا. ومع ذلك، لا تتمتع هذه الساعة بالقدرة على مقاومة الغبار.

تتضمن ساعة Fitbit Ace LTE شاشة OLED شديدة السطوع، تسمح للطفل برؤية المحتوى الظاهر على الشاشة بوضوح حتى عندما يكون في الخارج تحت ضوء الشمس الساطع، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass 3 لحمايتها من الخدوش.

المزايا الأساسية:

تحتوي ساعة Fitbit Ace LTE الذكية المصممة للأطفال على مجموعة كاملة من المستشعرات مثل المتوفرة في الساعات الذكية الأخرى، وأبرز هذه المستشعرات: مقياس التسارع، ومستشعر ضربات القلب، ومستشعر الإضاءة المحيطة، والجيروسكوب.

لاستخدام الساعة، عليك الاشتراك في خدمة Ace Pass بسعر قدره 10 دولارات شهريًا، وستتمكن بعد الاشتراك من البقاء على اتصال بطفلك في جميع الأوقات؛ إذ يمكنك التواصل معه عبر الرسائل النصية والمكالمات الصوتية، وتتبع موقعه للتحقق من مكان وجوده.

تحتوي هذه الساعة على ميكروفون ومكبر صوت مدمجين يعملان بنحو جيد جدًا في أثناء إجراء المكالمات، وتعمل المكالمات والرسائل النصية من خلال تطبيق Fitbit Ace، ويجب على أحد الوالدين إضافة جهات اتصال موثوقة إلى التطبيق، ويجب على جهات الاتصال أيضًا تنزيل تطبيق Fitbit Ace.

تتضمن ساعة Fitbit Ace LTE مجموعة متنوعة من الألعاب الثلاثية الأبعاد الغامرة والتفاعلية لكنها غير متاحة بنحو كامل للطفل إلا إذا تحرك ومارس الرياضة، وكلما تحرك الطفل أكثر بغض النظر عن نوع الحركة سيُسمح له بالوصول إلى المزيد من الألعاب على الساعة.

صُممت كل لعبة موجودة في هذه الساعة بنحو خاص لها، وتخطط Fitbit لإضافة ألعاب جديدة إلى الساعة كل بضعة أشهر حتى لا يمل الطفل من الألعاب.

ومثل العديد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية المصممة للبالغين، تتضمن هذه الساعة حلقة نشاط يجب أن يُكملها الطفل يوميًا من خلال المشي أو الركض. ولجعل حلقة النشاط جذابة للأطفال أطلقت Fitbit عليها اسم (Noodle)، وأضافت إليها شخصية كرتونية تظهر كأنها تحتفل عندما يحقق الطفل الهدف الخاص به.

لا تسمح ممارسة الرياضة للطفل بالوصول إلى الألعاب وحسب، بل تسمح له أيضًا بتخصيص الشخصية الكرتونية Eejie المدمجة في الساعة؛ إذ تتضمن ساعة Ace LTE شخصية كرتونية تسمى Eejie قابلة للتخصيص وتظهر كأنها تتغذى من النشاط اليومي للطفل، وكلما حقق الطفل أهدافه المتعلقة بالرياضة والحركة، زادت سعادة وصحة هذه الشخصية، وفي أثناء اللعب بالألعاب وإكمال الأنشطة الحركية اليومية، يكسب الأطفال تذاكر افتراضية لتخصيص مظهر شخصية Eejie الخاصة بهم.

في أوقات الدراسة أو عند الذهاب إلى المدرسة، يمكن للآباء قفل الألعاب في الساعة باستخدام وضع School Time المدمج.

وفيما يتعلق بالخصوصية والأمان، ركزت شركة fitbit في إدماج مجموعة من مزايا الأمان والخصوصية لضمان الحفاظ على بيانات الطفل؛ إذ تُعرض بيانات موقع الطفل ونشاطه فقط للوالدين في التطبيق الخاص بالساعة. وتُحذف بيانات الموقع بعد مرور مدة قدرها 24 ساعة، كما تُحذف بيانات النشاط بعد مرور 35 يومًا كحد أقصى. ولن تَعرض ساعة Fitbit Ace LTE أيضًا أي إعلانات أو تطبيقات تابعة لجهات خارجية؛ مما يضمن عدم عرض أي محتوى غير مناسب للأطفال في أثناء استخدام الطفل للساعة.

السعر:

تُباع ساعة Fitbit Ace LTE الذكية الجديدة بسعر قدره 230 دولارًا.