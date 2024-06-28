قلادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسجيل المحادثات اليومية.. إليك التفاصيل

إن عالم الأجهزة القابلة للارتداء مليء بالأجهزة الغريبة والمبتكرة، وعندما تضيف الشركات المصنعة لهذه الأجهزة الذكاء الاصطناعي تصبح أكثر ابتكارًا، وهذا ما ينطبق على قلادة Friend، وهي قلادة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تسجيل محادثاتك اليومية.

إليك أهم مزايا قلادة Friend المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها وما المخاوف المرتبطة باستخدامها:

أولًا: ما مزايا واستخدامات قلادة الذكاء الاصطناعي Friend؟

أطلقت شركة Based Hardware قلادة Friend حديثًا، وهي قلادة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لالتقاط الصوت وتخزينه في تطبيق خاص يمكنك تثبيته في هاتفك للاطلاع على النسخة الكاملة من المحادثات أو قراءة ملخص للمحادثات المخزنة.

تتوقع شركة Based Hardware أن يستخدم الأشخاص قلادة الذكاء الاصطناعي Friend في مواقف محددة مثل: الاجتماعات وتقديم العروض التقديمية، وفي أثناء إجراء المحادثات المهمة، ومن أبرز الاستخدامات المفيدة لهذه القلادة إمكانية استخدامها مساعدًا للذاكرة للأشخاص الذين يعانون الخرف، كما تُعدّ مناسبة للطلاب لتدوين الملاحظات في المحاضرات دون الحاجة إلى التدوين اليدوي؛ مما يساعدهم في التركيز وفهم المادة التعليمية بنحو أفضل من قبل.

توفر هذه القلادة مزية تُسمى مدرب المحادثة (Conversation Coach) لتقديم النصائح والإرشادات في أثناء المحادثة، هذه النصائح غير معروفة بالضبط، لكن ربما سيخبرك مدرب المحادثة عندما يحين دورك في التحدث.

تشمل المزايا الأخرى: وجود ذاكرة مدمجة في القلادة، ودعم شبكة الواي فاي، والعمر الطويل للبطارية الذي يصل إلى 6 أيام، والتطبيق المصاحب للقلادة المتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

ثانيًا: ما المخاوف المرتبطة باستخدام قلادة الذكاء الاصطناعي Friend؟

من المخاوف المحتملة لدى المستخدمين تسجيل القلادة كل ما يقوله المستخدم سرًا، لكن الشركة المصنعة للقلادة ركزت في توفير مزايا لحماية الخصوصية؛ فهذه القلادة تحتوي على مؤشر LED يُضيء عندما تبدأ القلادة بتسجيل المحادثات. وهناك أمر آخر يضمن الحفاظ على خصوصيتك بنحو أفضل وهو أن المحادثات المسجلة تُحفظ في هاتفك فقط.

ثالثًا: السعر والتوفر:

أُطلقت قلادة الذكاء الاصطناعي Friend في الأصل كمنتج تجريبي من خلال Kickstarter، وكانت متاحة للمطورين فقط، لكن الآن أصبحت متاحة للشراء للجميع عبر موقع Based Hardware وتُباع بسعر قدره 69 دولارًا.